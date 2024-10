Léo Moraes e Mariana debaterão saneamento básico com trabalhadores do saneamento em datas diferentes

Os dois candidatos ao segundo turno das eleições da Capital, Léo Moraes e Mariana Carvalho, atenderam ao convite do Sindicato dos Urbanitários (SINDUR), que representa os trabalhadores do saneamento básico e do setor elétrico, para participarem de um debate com a categoria. Léo Moraes fará a apresentação de suas propostas para o setor de saneamento nesta sexta-feira (11), às 19 horas, na sede do SINDUR, em Porto Velho. Para o evento foram convidados, também, representantes de outras Entidades Sindicais e de Classe.



Mariana também confirmou sua participação em debate com os trabalhadores do saneamento básico, que acontecerá em outro evento a ser realizado no dia 21 deste mês, às 15 horas, igualmente na sede do SINDUR. A realização de dois eventos separados foi motivada por compromissos de agenda da candidata Mariana. O SINDUR, prevendo que pudesse acontecer algum problema de agenda, facultou aos candidatos a realização de eventos separados em data e horário que seriam definidos por eles.



O SINDUR, para facilitar a preparação dos candidatos, já havia antecipado as regras do evento, que serão muito simples: Após a exposição de 15 minutos do candidato e da candidata sobre o saneamento básico, será aberto para cinco participantes, sendo sorteados quatro interessados, dois da categoria e dois das entidades convidadas, os quais terão 2 minutos e 30 segundos para formular suas perguntas e por último o presidente do SINDUR fará suas ponderações, perguntas e apresentará as reivindicações da categoria ao futuro gestor municipal, com o tempo de 5 minutos.



Após as perguntas dos cinco inscritos, que serão feitas em um único bloco, será concedido 10 minutos para o candidato e a candidata responderem aos questionamentos e já fazerem suas considerações finais. A previsão dos organizadores do debate é a de que o evento dure aproximadamente 50 minutos, de forma a não comprometer demasiadamente outros compromissos dos concorrentes ao segundo turno.



O presidente do SINDUR, Nailor Gato, afirmou que “considera muito positiva a disposição dos candidatos de comparecerem aos eventos para apresentarem suas propostas, pois Porto Velho é a pior Capital do Brasil para se viver, conforme recente estudo divulgado pela imprensa nacional, e um dos fatores que mais contribuem para isso é justamente a falta de universalização do fornecimento de água tratada à população e à quase inexistente rede coleta e tratamento de esgoto sanitário”.