FEM publica lista de contemplados em editais do Fundo Estadual de Cultura 2024

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, 10, o resultado final dos editais para os quais o Fundo Estadual de Cultura destina R$ 2,4 milhões no total. Os contemplados devem enviar a documentação de habilitação até o dia 18 de outubro para o e-mail: [email protected].

Os cinco editais são voltados ao fomento de atividades artísticas-culturais em todo o território acreano, assim distribuídos: Edital de Arte e Patrimônio; Edital de Fortalecimento dos Povos Originários; Edital Prêmio Mestres da Cultura; Edital Entidades Representativas; e Edital de Iniciantes.

De acordo com a chefe do Departamento de Políticas Culturais da FEM, Elane Cristine Almeida, os selecionados precisam enviar a documentação para que o processo de pagamento seja concretizado.

“Todos os instrumentos de fomento apresentados possuem um caráter de descentralização territorial, bem como a promoção da igualdade étnica e racial aliadas a instrumentos de mecanismos de fomento à participação de grupos socialmente vulneráveis. A partir de agora, basta que os contemplados enviem, dentro do prazo, a documentação solicitada nos editais”, explicou.

