Benedito Alves anuncia apoio a Mariana Carvalho no segundo turno

O ex-candidato à Prefeitura de Porto Velho pelo Solidariedade, Benedito Alves, oficializou na tarde desta quinta-feira (10) o apoio à candidatura de Mariana Carvalho no segundo turno. A decisão unânime do partido Solidariedade foi motivada pelo entendimento de que Mariana apresenta as melhores condições para liderar o município.

“Nós, do Solidariedade, reunimos nossas lideranças e, por unanimidade, decidimos apoiar Mariana Carvalho, por acreditarmos que ela oferece as melhores condições para transformar Porto Velho. Ela tem o nosso apoio e respeito,” afirmou Benedito.

Mariana Carvalho agradeceu a confiança e destacou a integridade e a trajetória de Benedito Alves, reconhecido por sua atuação como professor universitário e homem público. “O Dr. Benedito Alves é uma pessoa que agrega muito à nossa campanha. Sua honradez e experiência como gestor são de grande valor. Agradeço ao Solidariedade por decidir caminhar conosco neste projeto por uma Porto Velho melhor,” declarou Mariana.