Estudantes de escolas públicas de Porto Velho visitam Universidade Federal de Rondônia

Visitas guiadas à Universidade Federal de Rondônia (Unir) foram promovidas pelo governo de Rondônia, para alunos de escolas públicas de Porto Velho. As visitas ocorreram entre os dias 8 e 10 de outubro, com objetivo de apresentar as instalações e cursos oferecidos pela instituição, incentivando os estudantes a fazerem escolhas conscientes para a graduação e futuras carreiras.

As visitas fazem parte de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), sob coordenação da Superintendência Regional de Educação (Super) de Porto Velho, para aproximar os estudantes do ensino médio das oportunidades de formação superior no estado. Ônibus foram disponibilizados pela Secretaria de Educação para facilitar o transporte dos alunos. Durante os três dias de evento, os estudantes conheceram laboratórios, bibliotecas e outros espaços da Universidade, além de participar de palestras com professores da Unir.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa iniciativa, junto à Unir, dá aos estudantes a chance de conhecer o ambiente universitário e se preparar para os desafios do futuro”, enfatizou.

FUTURAS CARREIRAS

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, destacou a importância da ação para a formação dos alunos. “Ao proporcionar esse contato com o ensino superior, ajudamos os jovens a visualizarem suas futuras carreiras, conhecer as diferentes áreas de atuação, além das oportunidades que o ensino universitário pode oferecer. Isso é fundamental para que façam escolhas seguras e assertivas para o futuro.”

PALESTRAS

Os estudantes também participaram de palestras sobre os cursos oferecidos pela Universidade, receberam informações quanto a importância da pesquisa científica e as oportunidades de intercâmbio e bolsas.