Dr. Santana: Vereador eleito agradece o apoio da população

O vereador eleito de Porto Velho, Dr. Santana, celebra uma vitória expressiva com 2.765 votos e tem dedicado seus primeiros dias após a eleição a demonstrar sua gratidão a todos que fizeram parte dessa conquista. Desde apoiadores e voluntários até a população que confiou no seu trabalho, Santana tem feito questão de reconhecer o esforço de cada um. Nesta segunda-feira, ele participou de programas de rádio para compartilhar mais sobre sua história de vida e trajetória pública, além de sair às ruas para agradecer pessoalmente às pessoas que o elegeram.

Com um tom sempre humilde e sincero, Dr. Santana reforçou em suas falas o compromisso de seguir trabalhando com dedicação e proximidade. "Esse resultado é fruto do apoio de cada um que acreditou no nosso projeto. Só tenho a agradecer por essa confiança", declarou o vereador eleito em uma de suas entrevistas. Ele também enfatizou que seu mandato será construído em parceria com a população, ouvindo as demandas de perto e buscando soluções práticas para os desafios de Porto Velho.

Nascido em Cerejeiras e criado em Jaru, Rondônia, Dr. Santana se mudou para Porto Velho no início dos anos 2000 com o sonho de crescer profissionalmente e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Sua formação em Contabilidade, Direito e Administração, somada às especializações em direito ambiental e agrário, lhe deram a base sólida para atuar na vida pública. Além disso, Santana é mestre em Gestão Empresarial e doutor em Direito Internacional Ambiental, o que o torna um profissional capacitado para enfrentar os desafios do serviço público.

Atuação

Em 2017, Santana ingressou na gestão do prefeito Hildon Chaves como secretário-geral de governo, desempenhando um papel crucial na liderança de projetos de modernização administrativa e infraestrutura. Sua atuação foi reconhecida como essencial para o progresso de Porto Velho, e ele se destacou como um dos principais aliados do prefeito em iniciativas que beneficiaram diretamente a população. Como reconhecimento por seu trabalho, recebeu o título de Cidadão Honorário de Porto Velho.

O mandato que vem pela frente

Com uma campanha que se destacou pela simplicidade, proximidade e pela conexão verdadeira com as necessidades da população, Dr. Santana conquistou o respeito e a confiança de 2.765 eleitores. Agora, como vereador, ele inicia sua jornada com a promessa de um mandato voltado ao diálogo aberto e constante com a população.

Ele já tem deixado claro que as áreas de saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico serão prioritárias em sua atuação na Câmara Municipal. "O trabalho começou e quero estar sempre presente, ouvindo o que a população precisa e lutando para melhorar a qualidade de vida de todos em Porto Velho", afirmou Santana. Sua experiência na gestão pública será um diferencial para enfrentar os desafios à frente, sempre com foco em soluções viáveis e práticas.

Dr. Santana acredita que a confiança depositada por seus eleitores será retribuída com trabalho sério e compromisso. Ao lado da população, ele quer construir um futuro ainda melhor para Porto Velho, onde a participação cidadã será peça-chave em seu mandato.