Formação contínua de servidores promove eficiência na execução das atividades do Sistema Prisional

Em uma iniciativa que promove a constante atualização e qualificação dos servidores do estado, o governo de Rondônia ofereceu cursos aos policiais penais entre os dias 1º e 8 de outubro, na sede da Escola de Serviços Penais (Esep), em Porto Velho. A formação contínua é fundamental para garantir a eficiência e eficácia na execução das atividades do Sistema Prisional.

A ação, executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Esep, capacitou os servidores nos cursos de Princípios da Administração Pública; Curso de Armamento e Tiro (CAT) com foco na Espingarda Calibre 12, e Lei Complementar Nº 1.102 de 26/10/2021.

ESPECIALIZAÇÕES

As aulas aconteceram na modalidade presencial, de forma teórica e prática, e foram disponibilizados certificados com carga horária de 10 horas para cada módulo.

Na terça-feira (1º), o curso ministrado pelo policial penal, Eliel Souza, abordou o tema “Princípios da Administração Pública”, com foco na ética, transparência e gestão eficiente dos recursos públicos.

No âmbito operacional, na quinta-feira (3), foi realizado o Curso de Armamento e Tiro, que inclui especializações em Espingarda Calibre 12. Ministrado pelos policiais penais, Ericsson e Davi Loreto, as especializações desenvolvem habilidades para uma atuação aprimorada e eficaz dentro das atribuições e missão do servidor; com segurança, precisão e controle. Estimula assim o profissional nas técnicas, atendendo às necessidades do sistema prisional.

Nos cursos, os agentes se especializam e reforçam a segurança nas operações

Na terça-feira (8), a formação na “Lei complementar 1.102 de 26 de outubro de 2021”, ministrada pelo policial penal Luciano Pessoa, explicou aos servidores sobre suas novas atribuições como policiais penais na segurança pública.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

O secretário da Sejus, Marcus Rito, reforçou a importância desses treinamentos. “A atualização constante do conhecimento é essencial para que nossos servidores estejam preparados para enfrentar os desafios do dia a dia e garantir a segurança dentro e fora dos estabelecimentos penais. Esses cursos demonstram o compromisso do governo do estado com a valorização e o desenvolvimento profissional dos policiais penais.