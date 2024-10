Empresa de eventos denuncia calote do PODEMOS

A direção da empresa Live Norte, responsável por estruturas de eventos de médio e grande porte no setor corporativo, está há mais de quatro meses buscando receber o devido pagamento pelo aluguel e montagem de som, painel, entre outros, para um evento realizado pelo PODEMOS em um hotel de Porto Velho no último mês de julho.

Desde a realização desse evento, que a empresa cobra o pagamento total do serviço prestado, porém, é sumariamente ignorada, tanto pela direção nacional do PODEMOS, quanto pela executiva estadual e municipal, composta pelo candidato a prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (PODE).

"Nós assinamos o contrato com uma empresa que fez o evento para o PODEMOS nacional, recebemos uma parte do pagamento e depois eles sumiram. Eu fui atrás dos diretores do PODEMOS em Porto Velho e fui desprezado, não fizeram nada para pagar o trabalho que a minha empresa realizou para eles", afirma a direção da empresa.

Ainda de acordo com a empresa, não é comum a tomada de calotes como a que vem sendo empregada pelo PODEMOS em Porto Velho.

Divulgação

O mais absurdo da história é o valor da dívida, quer é de R$ 5 mil, porém, estão se fazendo de cegos, surdos e mudos para esse calote. Enquanto isso, a empresa que arca com o pagamento de seus funcionários, custos e impostos, amarga o prejuízo.

O evento em questão, reuniu lideranças e pré-candidatos que disputariam uma cadeira a vereador pelo partido em 2024. Neste pleito, o PODEMOS não elegeu nenhum vereador.