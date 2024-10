Em Brasília, deputado Jean Mendonça discute medidas emergenciais de enfrentamento a crise hídrica em Rondônia

O deputado estadual Jean Mendonça participou, em Brasília, de reunião com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Wolnei Wolff, para discutir medidas emergenciais de socorro aos municípios isolados pela crise ambiental que, além de Rondônia, afeta também os estados do Acre, Amazonas e Roraima. Jean Mendonça solicitou do representante do Governo Federal medidas para apoiar os agricultores e suas famílias e a cadeia produtiva do agronegócio e da agricultura familiar no enfrentamento a grave crise hídrica que afeta os municípios rondonienses.

A reunião foi coordenada pela União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale) e pelo Parlamento Amazônico e contou ainda com a presença dos deputados Lucas Torres (Rondônia), Adjuto Afonso (Amazonas), Afonso Fernandes (Acre) e Dr. Cláudio Cirurgião (Roraima), além da deputada federal Cristiane Lopes (Rondônia). Também participaram da reunião o diretor-geral da UNALE, Fernando Brandão, e o coordenador-geral do Parlamento Amazônico, Flávio Castro.

Durante o encontro, o deputado Jean Mendonça falou sobre a necessidade do Governo Federal adotar medidas urgentes para reduzir os prejuízos da seca na agricultura e na pecuária. De acordo com o deputado, a grave crise hídrica que afeta os municípios rondonienses compromete a cadeia produtiva do agronegócio, especialmente a da agricultura familiar em Rondônia. Ele mencionou casos de rios em Pimenta Bueno que estão secando, tornando inviável o abastecimento de água nas propriedades rurais do município.

Jean Mendonça relatou ao secretário Wolnei Wolff que algumas famílias moradoras da área rural do município de Pimenta Bueno estão sofrendo por falta de água para o consumo humano e dos animais. Ele citou o exemplo da agricultora Eliane Maria, moradora do setor Araçá, que sofre com a falta de água no poço que abastecia a família. “ O poço secou de vez. Não tem água para cozinhar, não tem água para beber e, para tomar banho, é ainda mais difícil. Às vezes, as crianças não vão para a escola por falta de água”, relatou Jean Mendonça.