Biblioteca Pública de Rio Branco tem programação especial para crianças até sexta-feira

A Biblioteca Pública Adonay Santos continua até sexta-feira, 11, com a programação da “Semana da Criança 2024”, sempre a partir das 8h. As atividades incluem exibição de filmes infantis, sessões de contação de histórias e atividades circenses, proporcionando uma experiência cultural e educativa para o público infantil.

O espaço foi especialmente preparado para o acolhimento das crianças, que são incentivadas para desenvolver a criatividade por meio das atividades lúdicas. O coordenador da Biblioteca, Aluísio Alencar de Almeida, faz questão de destacar a participação das escolas nas atividades desta semana.

Cerca de 80 crianças por dia participam das atividades lúdicas na Biblioteca Pública. Foto: Caroline Pereira de Souza/FEM

“Os agendamentos são feitos todos os dias pelas escolas públicas e particulares, com uma média de 80 crianças nos períodos da manhã e tarde. Isso nos deixa muito satisfeitos porque cumpre nosso objetivo que é despertar o interesse pela leitura, pelo conhecimento”, enfatiza Alencar.

O funcionário público Diego Ferreira Mendes fez questão de levar os filhos Júlia e Felipe para participarem das atividades na Biblioteca. Foto: Victor Hugo dos Santos da Costa/FEM

A coordenadora da escola Balão Encantado, Luciane Fernandes de Barros, que levou turmas do ensino fundamental na manhã desta quarta-feira, 9, para as atividades na Biblioteca, ficou encantada com a programação.

Decoração interativa levou as crianças para o mudo de Alice no País das Maravilhas. Foto: Victor Hugo dos Santos da Costa/FEM

“Todo cuidado com a decoração que envolve o clássico O País das Maravilhas, de forma interativa, deixou as crianças em êxtase e superou nossas expectativas. Sabemos da importância da literatura para a vida, por isso essa inclusão é necessária”, destaca Luciane.

Desde segunda-feira, turmas de várias escolas participam das atividades com a equipe de agentes de leitura e de recreação.

Confira a programação

