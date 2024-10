“Operação Duas Rodas, Uma só Vida” do Detran-RO recupera duas motocicletas roubadas, em Porto Velho

A “Operação Duas Rodas, Uma só Vida”, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), recuperou duas motocicletas com restrição de roubo ou furto. O caso aconteceu na última terça-feira (8), em Porto Velho, e a ação faz parte do plano de trabalho da Diretoria Técnica de Ações e Fiscalização de Trânsito (DTFAT). Os veículos foram recuperados após a identificação das placas, com restrições no sistema das câmeras OCR, ferramenta adquirida pelo Detran-RO para garantir mais segurança aos condutores e tirar os criminosos das ruas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o governo do estado tem investido em novas tecnologias como ferramenta de apoio, para agregar de forma relevante as ações de fiscalização, garantindo que aquele bem roubado ou furtado possa ser recuperado e retorne ao seu proprietário de origem.

Após a abordagem, os agentes de trânsito iniciaram as buscas pela documentação dos veículos e foi possível constatar que ambas as motocicletas estavam com restrição de roubo ou furto, sendo que uma tinha o motor adulterado.

AÇÃO INTEGRADA

Com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), as motocicletas foram apreendidas e levadas para a Central de Polícia. Os pilotos dos veículos também foram conduzidos à delegacia.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas, destacou a importância da Operação e evidenciou a atuação das equipes de fiscalização e da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). “Hoje, conseguimos recuperar duas motocicletas com restrição de roubo ou furto e vamos continuar nesse caminho. Sem dúvidas que essas blitzes são fundamentais para a garantia de um trânsito seguro para todos. As equipes estão de parabéns.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, também falou sobre a importância do trabalho e disse que essa é a missão do Departamento. “Estamos aqui para salvar vidas. As motocicletas recuperadas hoje demonstram a força do Detran, em parceria com a Polícia Militar, na garantia da segurança para todos no trânsito.”

OPERAÇÃO DUAS RODAS, UMA SÓ VIDA

O objetivo da Operação é fiscalizar motocicletas e condutores que possuam irregularidades. A ação é uma iniciativa que visa garantir a segurança no trânsito e preservar a vida de todos os envolvidos. Na Operação de terça-feira, foram realizadas mais de 110 abordagens, sendo 48 autos de infração lavrados. Além disso, oito veículos foram removidos ao pátio do Detran-RO, sendo dois deles com restrição de roubo ou furto.