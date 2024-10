Ação educativa no Espaço Alternativo de Porto Velho alerta população sobre prevenção de incêndios florestais

Com o objetivo de instruir a comunidade sobre a importância da preservação ambiental e do uso responsável dos recursos naturais, o governo de Rondônia realiza, nesta sexta-feira (11), uma ação de conscientização ambiental no Espaço Alternativo, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho. O evento visa promover a prevenção de incêndios florestais, incentivando práticas que respeitem a legislação ambiental vigente, como o Decreto nº 29.428, que suspende o uso do fogo em Rondônia por 90 dias.

A atividade é organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e parceiros. Durante a ação, serão realizadas diversas atividades, entre as quais:

Distribuição de materiais gráficos com orientações;

Abordagens educativas em um pit-stop;

Entrega de mudas de espécies frutíferas à população.

As atividades têm o propósito de chamar a atenção para a prevenção de incêndios florestais, reforçando a importância da participação da sociedade na preservação do meio ambiente. O Decreto Nº 29.428, que abrange desde incêndios florestais em áreas rurais até o uso de fogo controlado, reforça a necessidade de adotar medidas preventivas e eficazes para proteger a fauna, flora e as áreas de preservação do estado.

Através da iniciativa, o governo de Rondônia destaca a importância da conscientização sobre o uso do fogo e suas consequências. Com o apoio da comunidade, a segurança das florestas e da biodiversidade que nela habita pode ser garantida. A ação é um passo importante para que todos os rondonienses compreendam a gravidade do uso do fogo e a necessidade de respeitar a legislação vigente.

Para a coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, a programação é uma oportunidade para educar e sensibilizar a população sobre o cuidado com o meio ambiente. “Convidamos todos os moradores de Porto Velho e região a participar desta ação. Reforçamos que o engajamento coletivo é essencial para preservar o meio ambiente e prevenir desastres naturais. O evento também fortalece a responsabilidade compartilhada na construção de um futuro mais consciente e sustentável”, ressaltou.

O secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, também enfatizou os perigos do uso descontrolado do fogo. “O uso do fogo de forma inadequada traz consequências devastadoras para o meio ambiente e para a saúde da população. A missão é conscientizar sobre os perigos e promover ações preventivas. Estamos empenhados em educar e proteger o patrimônio ambiental, mas a participação de todos é fundamental para preservar as florestas e garantir um equilíbrio sustentável para as próximas gerações.”