Curso de Oratória atrai jovens em início de carreira que buscam sucesso profissional

Arte milenar que remonta à Grécia Antiga, a oratória ganha cada vez mais espaço na sociedade moderna. O curso na área é ofertado pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Porto Velho, e está atraindo jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, mas já perceberam a importância de uma boa postura para conseguir vaga de emprego. Além de oratória, o governo de Rondônia, com ações do Idep, oferta cursos em outras áreas. Mais informações podem ser obtidas no site da instituição (https://rondonia.ro.gov.br/idep/)

Durante as aulas, o aluno aprende técnicas e habilidades de comunicação na linguagem corporal e facial, que possibilitam se expressar com desenvoltura diante de diferentes públicos. O conhecimento serve para melhorar o rendimento do estudante, seja no cotidiano ou na função que vai desempenhar profissionalmente. O fato de 15 anos ser a idade mínima para participar, atrai adolescentes que sonham com uma carreira de sucesso.

Vencer a timidez é um dos argumentos apresentados pelo público que procura esse aprendizado. A estudante Sofia Batista Sabatel dos Santos, de 15 anos, que está no 1º ano do ensino médio, admite que tem dificuldade em falar em público. “Ainda não decidi que profissão vou seguir, mas penso em ser advogada criminalista, então vou ter que saber me comunicar”, explicou.

Já o seu colega de sala, Jonas do Nascimento Soares, de 15 anos, que mora no Bairro Nova Esperança, na Capital, ainda não escolheu o ofício que vai seguir, mas se matriculou no curso para melhorar a interação social. “Fico muito calado quando estou reunido com outras pessoas e minha mãe recomendou fazer o curso e já estou vendo muitos avanços”, comemorou o adolescente que está no 8º ano do ensino fundamental.

Estudantes aprendem técnicas, habilidades de comunicação, linguagem corporal e facial MELHOR DESEMPENHO

Ana Júlia Rodrigues, de 25 anos, que mora no Bairro Nova Esperança, terminou o ensino médio e tem planos de continuar os estudos. Até voltar ao ensino superior, segue atualizando o currículo com cursos profissionalizantes. “Resolvi fazer o Curso de Oratória para melhorar minha desenvoltura e comunicação. Estou satisfeita, pois descobri recursos que eu nem imaginava que eram importantes como por exemplo, a vestimenta e a forma de se portar durante a fala”, frisou.

CRESCIMENTO PROFISSIONAL

Cursos voltados para adolescentes integram as políticas públicas que o governo de Rondônia tem para a juventude. A qualificação da mão de obra é fundamental para todos os cidadãos em idade de ingressar no mercado de trabalho. A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que a missão pedagógica do Instituto de Educação Profissional é ofertar cursos conforme as demandas do mercado de trabalho para que os estudantes tenham chances de crescer profissionalmente. “Capacitar a juventude é essencial, porque as novas gerações enfrentam desafios devido as rápidas transformações ocorridas no mundo globalizado e impactado pela tecnologia.”