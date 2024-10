Inscrições para Sarau do Servidor em Rio Branco e Cruzeiro do Sul continuam abertas

O tradicional Sarau do Servidor, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), com coordenação da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), será realizado no próximo dia 18 no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e no dia 25 de outubro, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. As inscrições podem ser feitas no site da FEM até o dia 15 de outubro, para Cruzeiro do Sul, e até dia 20 para a capital acreana.

O evento faz parte da programação do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. É uma oportunidade para que os servidores compartilhem suas habilidades artísticas, como canto, dança, poesia, música instrumental, contação de história e performances.

Servidoras da Sesacre, Abigail Sunamita e Andrea Pelatti vão participar do Sarau do Servidor. Foto: cedida

A FEM, segundo o diretor de Eventos em exercício, Júnior Chaves, vai disponibilizar aos “cantores” uma banda-base, tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul. “Todas as secretarias estão mobilizadas para o Sarau e já temos vários inscritos no portal da FEM. Temos a certeza de que teremos bons espetáculos. Para isso, iremos proporcionar toda estrutura necessária para esse momento de confraternização”, enfatiza Júnior.

A secretária adjunta de Administração da Secretaria de Saúde, Andrea Pelatti, e a assessora de Comunicação da pasta, Abigail Sunamita, formaram uma dupla para a apresentação musical no Cine Teatro Recreio. “Essa iniciativa é muito boa, porque aumenta a interação dos servidores. Um evento cultural faz com que a gente saia um pouco da rotina e, além de um divertimento, também é uma forma de revelar talentos”, diz Abigail.

