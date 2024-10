Oficinas sobre Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável acontecem na Escola de Governo

Com objetivo de promover o crescimento econômico e social, equilibrando-o com a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais, o governo de Rondônia está realizando oficinas do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), ferramenta de planejamento estratégica que visa alinhar as políticas públicas e os esforços de desenvolvimento do estado em torno de metas sustentáveis e duradouras. As oficinas acontecem nos dias 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 22 de outubro, às 8h, na Escola de Governo, localizada no Edifício Rio Jamari, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.

As oficinas são eventos essenciais para implementação efetiva do PDES, pois facilitam o diálogo entre diferentes atores sociais, promovem a troca de conhecimento e incentivam a participação ativa da comunidade. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), agenda e promove as oficinas, garante ampla divulgação e participação dos atores, dá capacitação contínua através de treinamentos e recursos para que os participantes possam implementar as estratégias discutidas. Além disso, a secretaria faz avaliação de impacto, onde monitora os resultados das oficinas e das ações implementadas para medir sua eficácia.

De acordo com a secretária da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, as oficinas são eventos de participação popular e técnica, onde especialistas, gestores públicos, sociedade civil e representantes de diversos setores econômicos se reúnem para discutir e alinhar os objetivos e estratégias do plano. “O PDES é uma peça-chave para o futuro sustentável de Rondônia, e as oficinas desempenham um papel fundamental na sua implementação. Ao promover a participação ativa e o planejamento colaborativo, as oficinas contribuem para construção de um estado mais próspero, justo e ambientalmente responsável até 2030”, ressaltou.

Conforme a coordenadora de Políticas Públicas da Sepog, Letícia Batista, o PDES busca garantir o desenvolvimento do estado de forma sustentável, promovendo um equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. “As oficinas têm um papel fundamental na construção de um plano que realmente reflita as necessidades e potencialidades do estado de Rondônia, promovendo um desenvolvimento que beneficie a população e o meio ambiente ao mesmo tempo”, enfatizou.

TEMÁTICAS DA PROGRAMAÇÃO

Nas oficinas, serão debatidos temas como:

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial – Foco em práticas sustentáveis, conservação ambiental e o uso adequado dos recursos naturais, com ênfase no planejamento territorial;

Desenvolvimento Econômico – Promoção de políticas voltadas para o crescimento econômico sustentável, inovação e fortalecimento dos setores produtivos;

Cidadania – Envolvimento da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, inclusão social e fortalecimento dos direitos dos cidadãos;

Educação – Melhoria do sistema educacional, capacitação de profissionais, acesso à educação de qualidade e inovação pedagógica;

Saúde – Fortalecimento do sistema de saúde pública, com foco na universalização do acesso e melhoria da qualidade dos serviços;

Segurança Pública – Implementação de estratégias de segurança eficazes, visando a redução da criminalidade e a promoção de uma sociedade mais segura; e