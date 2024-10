Ações de conscientização e cuidados à saúde são destacadas em abertura da Campanha Outubro Rosa

O governo de Rondônia promove de 8 a 30 de outubro, em Porto Velho, a edição anual da Campanha Outubro Rosa. Com o tema “Sua saúde merece toque de atenção”, a Campanha busca conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do colo do útero, oferecendo ações presenciais e virtuais para acolhimento e cuidados com a saúde física e autoestima.

Organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através da Gerência de Segurança e Saúde Ocupacional (GSSO/CRH/SE/Seduc), a iniciativa de prevenção à saúde feminina é o caminho para garantir saúde para as servidoras e toda a população. O governo de Rondônia segue empenhado com a promoção da saúde e o desenvolvimento de ações que impactem diretamente a vida das pessoas.

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, enfatizou o trabalho da gestão estadual com a saúde das colaboradoras. “Nossas servidoras são fundamentais para educação de Rondônia, e a Campanha Outubro Rosa é uma oportunidade de oferecer apoio e informações que podem salvar vidas. Estamos investindo em ações que vão além da conscientização, buscando um cuidado integral.”

Segundo a gerente de Saúde Ocupacional da Seduc, Sirlei Barros, as ações reforçam o compromisso do estado em promover a saúde e bem-estar das servidoras. “Convidamos todos os servidores, assim como a comunidade escolar e a sociedade a se conscientizarem sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde”, frisou.

Na Seduc, a campanha é realizada em parceria com instituições governamentais, não governamentais e a sociedade civil organizada

PROGRAMAÇÃO

A Campanha conta com uma programação diversificada, que incluiu a abertura oficial nesta terça-feira (8), na recepção do prédio Rio Guaporé, no Palácio Rio Madeira (PRM), na Capital, com distribuição de laços rosa e materiais informativos.

Na quarta-feira (9), serão realizados exames preventivos de Papanicolau e mamografias, em parceria com a Carreta do Hospital de Amor (HAA), atendendo as servidoras no estacionamento Pirarucu, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.

A Campanha também vai oferecer workshops de autoestima, como a atividade “Mulher Educadora”, com massoterapeutas voluntárias nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro, além de serviços de trança capilar e minicurso de automaquiagem.