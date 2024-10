Avanços no atendimento à saúde são reconhecidos em avaliação no Hospital João Paulo II

O Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, principal referência em urgência e emergência no estado de Rondônia, é reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) pelos avanços no atendimento à saúde. A avaliação foi realizada no dia 4 de outubro, após fiscalização conduzida por uma equipe técnica, que contou com a colaboração de servidores da Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão responsável pela auditoria interna da gestão estadual.

A constatação é fruto de uma série de ações que o governo de Rondônia vem promovendo para otimizar os atendimentos na unidade de emergência do estado. O estado tem implementado diversas estratégias visando à melhoria do atendimento à população. Ao longo de 10 meses, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) trabalhou para garantir a regularidade das escalas de trabalho dos profissionais de saúde, incluindo aqueles em regime de sobreaviso. Além disso, a secretaria promoveu a normalização dos atendimentos, adequando o fluxo de atendimento e a gestão dos leitos.

A diretora do Pronto Socorro João Paulo II, Nathália Vitorino, explicou que a otimização da gestão de atendimento na unidade de saúde e o diálogo contínuo com os órgãos de controle, como o TCE-RO, foram essenciais. “Reforçamos o atendimento na porta, com uma maior quantidade de médicos para realizar a avaliação inicial dos pacientes na entrada da unidade. Caso o paciente não tenha o perfil adequado para o Hospital João Paulo II, ele é contrareferenciado de forma segura e responsável para a unidade de atendimento especializada conforme sua necessidade.”

Principais especialidades atendidas no hospital incluem ortopedia, clínica médica e cirurgia/trauma

O Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II destaca-se como a maior unidade de pronto-socorro de Rondônia, tendo atendido 34.265 pacientes ao longo do ano de 2024. Somente em setembro, 3.045 pacientes buscaram atendimento na unidade de saúde.

As principais especialidades atendidas são:

Ortopedia: Com um total de 7.793 atendimentos, abrange lesões e condições ósseas;

Clínica Médica: Registrou 6.864 atendimentos, refletindo a demanda por cuidados médicos gerais;

Cirúrgica/Trauma: Com 6.375 atendimentos, voltada para o tratamento de casos mais complexos, incluindo cirurgias de emergência.

Além dessas especialidades, o hospital atende pacientes de diversas áreas médicas, não apenas de todo o estado de Rondônia, mas também de estados e países vizinhos, como Bolívia e Peru. Para atender a demanda, o Pronto Socorro conta com uma estrutura de 157 leitos fixos e uma média de 15 acomodações extras para situações emergenciais.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, destaca que a Sesau tem implementado ações de contingência. “O planejamento de gestão tem transformado o Pronto Socorro João Paulo II em uma unidade de atendimento contínuo, desempenhando um papel essencial para população, mesmo diante dos desafios diários na oferta de um atendimento eficiente e humanizado.”