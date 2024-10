Em Porto Velho, atendimento via telemedicina facilita acesso da população aos serviços especializados

Pacientes residentes em Porto Velho que necessitam de atendimento médico com especialistas, podem ser atendidos através do programa Telemedicina, executado pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Hospital Albert Einstein. O projeto é oferecido para toda a população.

O programa, do Ministério da Saúde, é executado e coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desde 2022. A iniciativa já realizou aproximadamente 5 mil atendimentos desde a implantação.

Para ter acesso ao serviço de Telemedicina, o paciente deve dar entrada na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, onde será avaliado pelo médico clínico geral. Se necessário, este profissional irá encaminhar o usuário para uma das especialidades oferecidas pelo programa.

Através da Telemedicina, os pacientes podem ser atendidos com as seguintes especialidades:

Cardiologia

Endocrinologia adulto

Endocrinologia pediátrica

Gastroenterologia pediátrica

Infectologia adulto

Neurologia adulto

Neuropediatria

Pediatria

Pneumologia adulto

Psiquiatria

Reumatologia

Todos esses serviços são oferecidos de forma gratuita para a população. O atendimento é realizado por um médico especialista do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, através de videoconferência, contando, também, com a presença de um médico clínico geral responsável por sanar possíveis dúvidas e prescrever as medicações recomendadas pelo especialista.

Helison Ribeiro, diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac), explica que “o serviço funciona de forma completa e efetiva. As consultas duram em média 30 minutos, onde o médico especialista passa toda a orientação necessária ao paciente. Nesses mais de dois anos de implantação, os resultados mostram que o projeto é bom e fundamental para a saúde pública”.

Através da Telemedicina, o paciente que aguardava atendimento na fila do Governo do Estado, passou a ter uma outra opção para ser atendido com o especialista. A iniciativa trouxe melhorias, principalmente, para o usuário.

Em Porto Velho, 8 unidades realizam os serviços de Telemedicina, sendo 4 na zona urbana e 4 na zona rural:

Centro de Especialidades Médicas (CEM)

USF Areal da Floresta

USF Maurício Bustani

USF José Adelino

USF de Extrema (distrito)

USF de Jaci-Paraná (distrito)

USF União Bandeirantes (distrito)

USF Maria N da Silva (distrito de Nazaré)

Além disso, o município foi contemplado com três novos pontos de instalação da Telemedicina. Segundo o diretor do Drac, Helison Ribeiro, “a Semusa está estudando quais unidades receberão o serviço em breve”.

SUS Digital

O processo tecnológico na saúde de Porto Velho também avança com a adesão do Programa “SUS Digital”, do Ministério da Saúde. O projeto é uma iniciativa que também oferece serviços de telemedicina, onde irá ampliar os atendimentos nas zonas urbana e rural.

A proposta já foi preenchida pela Semusa e está na fase de implantação junto ao Ministério da Saúde.