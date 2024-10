MPRO + perto de você: Unidade de Atendimento é aberta no Porto Velho Shopping

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) inicia atividades na segunda-feira (7) em uma unidade de atendimento no Shopping de Porto Velho como parte do projeto “MPRO + perto de você”. A unidade funcionará diariamente, das 13h às 20h, durante todo o mês de outubro, com o objetivo de atender à sociedade, receber denúncias e reclamações e fornecer informações sobre a atuação do MPRO.

A unidade do MPRO estará disponível para receber denúncias e reclamações da população. Uma equipe dedicada estará presente para atender às demandas dos cidadãos, oferecendo suporte e esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo Ministério Público.

Além do atendimento, os visitantes poderão conhecer a história do Ministério Público de Rondônia. A unidade contará com materiais informativos sobre a trajetória da Instituição e a nova marca do MPRO, proporcionando uma experiência educativa para todos os visitantes.

Divulgação

Atividade Interativa para Crianças

Como forma de incentivar a participação do público de todas as idades, a unidade também oferecerá jogo interativo para as crianças. Essa iniciativa visa tornar o espaço mais acolhedor e acessível, buscando a participação de todos os membros da comunidade.

O estande do MPRO está localizado no primeiro piso do shopping. A equipe do Ministério Público do Estado de Rondônia convida todos a visitarem e conhecerem mais sobre o trabalho da Instituição.