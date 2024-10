Obras de ampliação no Centro de Medicina Tropical de Rondônia avançam em Porto Velho

O governo de Rondônia está avançando na obra de ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) em Porto Velho. As melhorias incluem o aumento do número de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ampliação da Central de Esterilização de Materiais (CME) e construção de um amplo auditório. Os trabalhos, realizados por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), alcançaram 20% de execução.

Com a expansão, a unidade hospitalar ganhará 10 novos leitos, auditório com capacidade para 100 pessoas, e realocação da CME que vai ficar mais próxima da UTI, o que facilitará o fluxo de trabalho.

No espaço destinado ao auditório, a estrutura metálica para a cobertura foi concluída, assim como as calhas de drenagem de água. No bloco que abrigará grande parte do setor administrativo do hospital foram aplicadas massa corrida e realizados o lixamento das paredes internas. A pintura das fachadas está em andamento.

A conclusão da obra está sob responsabilidade do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), que é um organismo internacional da Organização das Nações Unidas (ONU), especializado em projetos de infraestrutura, que possui um Acordo de Cooperação Técnica com a Sesau.

Para o secretário de Saúde, Jefferson Rocha, a obra representa o fortalecimento dos trabalhos realizados na rede do Sistema Único de Saúde.