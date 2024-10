Escolas estaduais recebem ações de conscientização sobre crise hídrica em Rondônia

1

Cidades - Há 6 dias Juiz eleitoral proíbe Arismar Araújo de divulgar candidatura “laranja” em Pimenta Bueno Foto do prefeito em destaque com as candidatas Marcilene Rodrigues e Marciane Stocco “representa flagrante ilegalidade, pois se trata de pessoa estranha ao pleito, que não disputa nenhum cargo eletivo nas próximas eleições”