Mariana Carvalho é a mais votada, com mais de 40 mil votos de vantagem no 1º turno

A população de Porto Velho foi às urnas neste domingo (6) e escolheu Mariana Carvalho como a mais votada neste primeiro turno, com mais de 110 mil votos. Ela está no segundo turno, com mais de 46 mil votos de vantagem para o segundo colocado.

“Agradeço ao povo de Porto Velho que me concedeu uma votação expressiva, com mais de 110 mil votos neste primeiro turno. Conto com a energia e o apoio de vocês no segundo turno, onde vamos seguir apresentando nossas propostas e fazendo uma campanha limpa e positiva”, destacou Mariana.

Ela liderou toda a apuração, que foi encerrada por voltas das 18h. Com 99,32% das urnas apuradas, ela computou 110.732 votos. Mariana Carvalho disse que vai focar ainda mais nas propostas e percorrer todo o município, levando a sua mensagem de continuidade aos avanços que a capital atravessa.