Pesquisa Boca de Urna em Porto Velho: Mariana lidera com ampla vantagem

Uma pesquisa boca de urna realizada neste domingo (6) em Porto Velho revelou uma ampla vantagem da candidata Mariana, que lidera com 54% das intenções de voto. O levantamento, feito ao longo do dia de votação, mostra que a candidata se consolidou como a favorita na disputa, destacando-se à frente dos demais concorrentes.

Confira os números completos:

• Mariana: 54%

• Léo: 20%

• Célio: 11%

• Euma: 8%

• Benedito: 3%

• Samuel Costa: 2%

• Ricardo Frota: 2%

Com uma diferença expressiva para o segundo colocado, Léo, que aparece com 20% das intenções de voto, Mariana parece estar a caminho de uma vitória contundente. A pesquisa boca de urna tem como objetivo captar as tendências do eleitorado logo após o voto, mas não deve ser interpretada como um resultado oficial, já que a apuração final ainda está em andamento.

Além disso, os outros candidatos aparecem com números bem mais modestos. Célio ocupa o terceiro lugar, com 11% das intenções, seguido por Euma, com 8%. Benedito, Samuel Costa e Ricardo Frota estão na faixa dos candidatos que dificilmente terão um impacto significativo no resultado final, com percentuais variando entre 1% e 3%.

As urnas oficiais deverão confirmar, ou não, essa tendência ainda hoje. Acompanhe o site para atualizações em tempo real sobre a apuração dos votos e o resultado final desta importante eleição.