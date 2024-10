Pesquisa Quaest confirma Mariana Carvalho vencendo no primeiro turno, com 52% dos votos válidos

Mariana Carvalho marca 52% dos votos válidos na pesquisa Quaest, confirmando que ela pode vencer a eleição para prefeita de Porto Velho no primeiro turno, que será realizado neste domingo (6). A candidata liderou em todas as pesquisas já divulgadas pelo Quaest e demais institutos. Nesta reta final, se consolidou com chances reais de vencer no primeiro turno.

Ao comentar a pesquisa, Mariana Carvalho disse que “temos que ir às urnas neste domingo, não tem eleição ganha. Estou otimista, mas é preciso manter os pés no chão e convocar a todos para votar no 44, garantindo a vitória de Porto Velho no primeiro turno. Conto com a presença de todos e quem ainda estiver indeciso, avalie o nosso nome e se junte a nós”, ressaltou.

Votos válidos

Segundo a Quaest, em votos válidos, quando são descartados os votos branco e nulos, Mariana Carvalho tem 52% das intenções de voto, o que garantiria a vitória em primeiro turno.

O candidato do Podemos, Leo Moraes, soma 22% dos votos válidos, a candidata do MDB, Euma Tourinho 11%, e o candidato do PDT, Célio Lopes soma 10% cada dos votos válidos.

Dr. Benedito Alves (Solidariedade) e Samuel Costa (REDE) somaram 2% cada um dos votos válidos e Ricardo Frota (NOVO) com 1%, fecham a lista dos candidatos.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança em 95%. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e registrada no TSE com o número RO-02774/2024 e realizou 904 entrevistas entre os dias 04 e 05 de outubro.