Pescadores são orientados quanto a prática de pesca ilegal na área de captação da Caerd no Rio Madeira

Para garantir a segurança de todos e evitar riscos à vida, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e fiscais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), realizou uma ação de fiscalização na margem direita do Rio Madeira, onde estão instalados dois flutuantes que captam água para o sistema de Santo Antônio, nas proximidades da usina hidrelétrica, em Porto Velho. Nos últimos dias, a presença de pescadores nessa área tem gerado preocupação entre as autoridades e a comunidade local, pois, além de prejudicar a fauna aquática, a atividade representa um grave risco à segurança dos pescadores.

Os que praticam a atividade de pesca têm utilizado o flutuante onde estão instaladas as bombas de captação como ponto de apoio. No entanto, essa prática é extremamente perigosa, pois o local contém cabos elétricos de 440 volts em operação. Qualquer pessoa que se aproxima, corre o sério risco de sofrer um acidente fatal, tornando essa área especialmente perigosa para atividades não autorizadas. Algumas pessoas foram advertidas pelos policiais do BPA e fiscais da Sedam.

Segundo o diretor técnico e operacional da Caerd, Lauro Fernandes, é preciso que todos entendam os riscos e as consequências de atividades ilegais como essa. “Não se trata apenas da preservação do meio ambiente, mas também da proteção da vida. A Companhia apoia as ações de fiscalização e está comprometida em promover a conscientização sobre práticas seguras e sustentáveis”, ressaltou.

O diretor pontuou que devido a atividade dos pescadores, pedaços de redes de pesca, linhadas e outros materiais têm ficado nos flutuantes, o que já danificou duas bombas de captação de água, prejudicando o abastecimento de água para a população. “Vamos intensificar a segurança para que mais pessoas evitem o acesso ao local de captação de água, evitando assim possíveis fatalidades relacionadas à pesca em áreas de risco. Além disso, garantiremos que o abastecimento de água nas residências seja mantido”, salientou.