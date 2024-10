Leilão realizado pela Emdur acontece no próximo dia 10

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) realiza no próximo dia 10 de outubro um leilão público eletrônico. O leilão será conduzido pelo leiloeiro Vladmir Oliani, devidamente autorizado, e disponibilizará bens considerados inservíveis, como tratores, caminhões e material de informática.

Os interessados poderão visitar os itens de segunda a sexta-feira, entre 8h e 13h30, até o dia do leilão. A modalidade será eletrônica, e o leilão ocorrerá no site www.leiloesaguiar.com.br, onde já estão disponíveis as fotos dos itens para consulta.

Entre os destaques do leilão estão tratores roçadeira Toyama e Husqvarna, com lance inicial de R$ 2 mil; caminhões Iveco Daily com lances a partir de R$ 10 mil e R$ 20mil; material de informática com lance inicial de R$ 1 mil e sucatas ferrosas sendo leiloadas por R$ 0,50 centavos cada quilo.

Os participantes deverão estar cadastrados no site do leiloeiro e homologados previamente. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o leiloeiro pelo telefone (69) 99981-1985 ou clicando aqui.