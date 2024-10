Cerimônia de boas-vindas recepciona novos integrantes do Projeto Voluntariar, em Porto Velho

A recepção oficial dos novos integrantes do projeto Voluntariar foi promovida pelo governo de Rondônia no Teatro Guaporé, em Porto Velho, na terça-feira (1º). O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), proporcionou o primeiro contato entre os voluntários e a equipe de saúde, com discussões sobre o funcionamento do sistema de saúde estadual, além da apresentação dos direitos, deveres, normas de segurança no trabalho e responsabilidades dos envolvidos.

O projeto convocou 234 voluntários na Capital e 164, que irão atuar nas unidades hospitalares estaduais no interior, por um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. A carga horária será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, conforme a conveniência e necessidade de cada unidade de saúde.

O secretário de Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou a relevância do trabalho voluntário para o fortalecimento do sistema público de saúde. “O trabalho desenvolvido pela Sesau é vital para a nossa sociedade. Aqui, salvamos vidas, e isso requer compromisso e dedicação. Contar com o apoio e o esforço de todos os voluntários, certamente trará grandes benefícios aos usuários do Sistema Único de Saúde.”

O serviço voluntário no estado de Rondônia foi instituído pela Lei Nº 1.390/2004 e deve ser exercido de forma espontânea, sem vínculo empregatício com a Administração Pública. Os voluntários recebem uma compensação de R$ 68 por dia trabalhado, para cobrir despesas com transporte e alimentação.

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA

Foram convocados profissionais das seguintes áreas: