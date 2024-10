Projeto “II Exposição a História de Porto Velho em fotografias e vídeos: os bairros Porto Velho” começa amanhã, 4

Em comemoração aos 110 anos do município de Porto Velho (RO), fundado em 02 de outubro de 1914, tendo como base inicial a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907/1912), a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Porto Velho Calama, realizam a “II Exposição a História de Porto Velho em fotografias e vídeos: os bairros Porto Velho”.

A abertura do projeto ocorrerá na próxima sexta-feira (04), no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, às 8h, com a participação de artistas regionais, como o compositor e poeta Ernesto Melo, o poeta Eliseu Braga, a trancista Isabelle Davis e exposição de artes visuais (telas). Haverá também o lançamento do livro “Do mar do Caribe à beira do Madeira: A travessia de uma família de Barbados para o Brasil/From the Caribbean sea to the Madeira’s bank: A family’s crossing from Barbados to Brazil (2024)”, da professora, historiadora, bibliotecária/documentalista, Drª Cledenice Blackman. A mostra de fotografias segue até o dia 31 de outubro, das 8h da manhã às 21h, no hall de entrada da Biblioteca Francisco Meirelles.

A professora Drª Sorhaya Chediak, idealizadora/curadora do projeto, visualiza a importância do projeto como uma forma “[...] de nós portovelhenses/rondonienses termos um espaço para nos conectar com a nossa história, e muitas dessas histórias nem estão nos livros, apenas na memória de muitos(as), alguns/algumas já até partiram do espaço terreno”.

Arte: Divulgação

A exposição, segundo os organizadores, tem como objetivo promover o reconhecimento e a valorização da história dos bairros de Porto Velho, destacando suas contribuições para a formação da identidade local e preservando a memória coletiva da cidade. Para a 2ª edição do projeto, a equipe organizadora escolheu dois bairros: Barbadian Town, primeiro bairro do município, que surgiu em 1910 e o Mocambo, que surgiu na 2ª década do século XX.

“Pretendemos ampliar o sentido da biblioteca, que também é um espaço cultural para a difusão das diversas artes e áreas do conhecimento, assim como, pode funcionar como meio de produção do conhecimento. Vale destacar que as pesquisas foram feitas em fontes primárias como jornais, fotografias, mapas, e outras referências bibliográficas que remontam a história dos bairros de Porto Velho”, reforça a professora municipal de História e bibliotecária/documentalista do Campus Calama, Cledenice Blackman.

Arte: Divulgação

Sobre o projeto

O projeto criado em 2023 com o nome “I Exposição da História de Porto Velho” foi idealizado pelas servidoras municipais Sorhaya Chediak e Ana Maria Afonso Pimentel, junto com o Diretor Carlos Augusto da Silva e demais servidores(as) lotados na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles.

Arte: Divulgação

Agora no ano de 2024, o projeto reformulado foi designado como: "II Exposição a História de Porto Velho em fotografias e vídeos: os bairros Porto Velho" e conta com o apoio do Instituto Federal de Rondônia - Campus Porto Velho Calama e demais colaboradores que são os servidores e servidoras lotados(as) na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. “Inclusive foi institucionalizado via Edital nº 3/2024/PVCAL - CGAB/IFRO, de 23 de janeiro de 2024 - Edital de Institucionalização das Ações de Extensão - Fluxo Contínuo”, reforça a bibliotecária/documentalista do Campus Porto Velho, Cledenice Blackman, que é uma das coordenadoras desta edição.

Cledenice destaca a participação de quatro estudantes do Campus Calama que serão monitores na mostra: Nicolas Filipe Airis de Assis; Juan Lucas Martins Brito; Jamile Moraes de Oliveira e Eduarda Oliveira Costa, alunos do curso técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio. “o professor Magno Ferreira de Assis foi o responsável pela indicação dos discentes para participar na monitoria do projeto”, destacou Blackman.

Lançamento de livro infantojuvenil

Na abertura da exposição, a historiadora/escritora Cledenice lançará o livro infantojuvenil bilíngue (português/inglês) intitulado: “Do mar do Caribe à beira do Madeira: A travessia de uma família de Barbados para o Brasil/From the Caribbean sea to the Madeira’s bank: A family’s crossing from Barbados to Brazil (2024)”. A tradução para o inglês foi realizada por Wany Sampaio e as ilustrações da obra pelo artista visual, Flávio Dutka.

Arte: Divulgação

O livro narra a história das famílias Blackman e Goodrich, imigrantes da ilha de Barbados para o Brasil no ano de 1910 para contribuir na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M.M.). E, consequentemente, na criação do município de Porto Velho/Rondônia. “O livro é escrito em versão bilíngue (português e inglês) e revela histórias sobre o primeiro bairro de Porto Velho denominado Barbadian Town/Bairro dos Barbadianos, em que os(as) imigrantes e descendentes foram destituídos no ano de 1943. Posteriormente, o bairro foi destruído na década de 1960, conforme minhas pesquisas”, destaca Cledenice, complementando que este material bibliográfico é uma contrapartida do projeto que foi submetido, aprovado e contemplado pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2023/FUNCULTURAL para seleção de projetos artísticos e culturais que contemplem o desenvolvimento e a produção de obras audiovisuais no munícipio de Porto Velho-RO, no âmbito da Lei Complementar nº 195 - Lei Paulo Gustavo, de 8 e julho de 2022, do Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023, e do Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023.