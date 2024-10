O Desatador de Nós de Porto Velho está pronto para ser vereador

A história do Dr. Santana é a de um homem que sempre buscou superar desafios e, com muita dedicação e trabalho, chegou onde está hoje: candidato a vereador de Porto Velho. Nascido em Cerejeiras e criado em Jaru, Santana se mudou para a capital rondoniense em 2000, onde começou uma nova jornada de vida. Seu histórico de superação vem desde a infância, quando, ainda menino, trabalhava como entregador de jornais e jardineiro para ajudar no sustento de sua família. Essas experiências moldaram seu caráter e sua determinação de enfrentar e desatar os nós que a vida lhe apresentava.

Com uma trajetória marcada pela dedicação aos estudos, Santana se formou em Direito, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, além de possuir mestrado e doutorado em áreas voltadas para a gestão pública e o direito internacional. Essa formação sólida e ampla o levou a ser um dos nomes mais importantes da gestão municipal de Porto Velho, atuando desde 2017 ao lado do prefeito Hildon Chaves como secretário geral de Governo. Santana é conhecido como o "Desatador Geral de Nós" por sua habilidade de resolver problemas complexos que travavam o desenvolvimento da cidade, sempre encontrando soluções criativas e eficientes para os desafios que enfrentava.

Agora, como candidato a vereador com o número 25.555, Santana traz consigo um compromisso de continuar esse trabalho de transformação. Ele quer garantir que os problemas que afligem a população sejam enfrentados de frente, com coragem e responsabilidade. Entre suas principais propostas, está a criação do *Programa Pró Saúde*, que visa diminuir as filas de espera por exames e consultas, possibilitando que clínicas particulares atendam a população. Além disso, Santana se compromete a acompanhar de perto a construção do Hospital Municipal, uma obra essencial para melhorar o atendimento na saúde de Porto Velho.

Na área da educação, Santana pretende ampliar o *Programa Faculdade da Prefeitura*, garantindo auxílio-alimentação e passe livre para os estudantes que participam do programa, além de propor a criação de vagas para cursos de pós-graduação. Sua visão é de uma cidade que invista no futuro, oferecendo oportunidades para que os jovens possam crescer e se desenvolver, sempre com o apoio necessário para que nenhum talento seja desperdiçado.

Com a experiência adquirida dentro da gestão pública, Santana sabe que Porto Velho precisa de alguém que entenda profundamente os problemas da cidade e que esteja preparado para resolvê-los. Ele conhece o sistema por dentro e por fora, e é por isso que ele tem a capacidade de continuar desatando os nós que impedem o progresso da nossa capital.

“Porto Velho precisa de soluções, não de promessas vazias. Eu conheço a cidade e sei como resolver os desafios que enfrentamos. Com a sua confiança, vamos continuar construindo uma cidade melhor para todos nós,” diz Santana. No dia 6 de outubro, vote 25.555. Vote em quem conhece a gestão e está pronto para fazer ainda mais por Porto Velho. Dr. Santana, o Desatador de Nós, está preparado para continuar desatando os desafios de nossa cidade e levar Porto Velho ao próximo nível de desenvolvimento.