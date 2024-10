Seminário de Educação Especial reforça inclusão na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia

Com o objetivo de capacitar docentes e gestores para atenderem de forma eficaz os estudantes da educação especial. O governo de Rondônia realiza o II Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em Porto Velho. O evento, promovido por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através da Diretoria-Geral de Educação, Coordenadoria de Modalidade e Diversidade da Educação e Gerência de Educação Especial, reuniu 200 profissionais da Rede Pública Estadual de Ensino que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), O evento segue até esta quinta-feira (3).

Com uma carga horária de 32 horas, o evento conta com palestras, oficinas temáticas, apresentações de pôsteres e relatos de experiências exitosas, todos voltados ao fortalecimento da política de educação especial inclusiva. Entre os destaques da programação, a palestra de abertura, conduzida pela dra. Mariana Lopes, professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), trouxe reflexões sobre os desafios e avanços da inclusão no cenário educacional atual.

A secretária-adjunta destacou também, que a rede estadual já recebeu novos óculos Orcam e a aquisição de mais unidades está em fase final para garantir que todos os alunos da educação especial que necessitam, tenham acesso ao equipamento, facilitando suas atividades diárias.

Foi destacado o acolhimento das famílias dos alunos da educação especial

ESTRUTURA

Atualmente, a rede estadual de Rondônia conta com 238 salas de AEE e 304 professores dedicados ao atendimento especializado. Conforme o Censo Escolar, há 2.324 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 268 com baixa visão, 61 com cegueira, 195 com deficiência auditiva, 352 com deficiência física, 3.132 com deficiência intelectual, 61 com surdez e 252 com altas habilidades. Além disso, o estado conta com 917 cuidadores e 42 intérpretes de Libras, reforçando a estrutura necessária para garantir a inclusão desses alunos em sala de aula.

SENSIBILIZAÇÃO

Segundo a coordenadora do evento, Vera Lima, o seminário não apenas capacita os profissionais que atuam diretamente com esses alunos, mas também promove a sensibilização das equipes gestoras e técnico-pedagógicas quanto à importância de construir um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor. “As atividades também vão abordar a parceria entre escola e família, essencial para o desenvolvimento pleno dos estudantes da educação especial. A interação com as famílias tem se mostrado uma estratégia eficiente para fortalecer o processo de inclusão, contribuindo para a quebra de barreiras e redefinição de paradigmas na educação”, ressaltou.