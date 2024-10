O auditório da Escola de Música do Acre (Emac) foi palco, na tarde desta segunda-feira, 30, da cerimônia de abertura da 3ª Semana da Música. O evento, que marca o início de quatro dias de intensas atividades voltadas à prática e educação musical, contou com a presença de alunos, professores e convidados.

Apresentação dos alunos da Emac marcou início das celebrações. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A abertura foi celebrada com uma apresentação musical dos alunos da Emac. “Este ano estamos apresentando o trabalho desenvolvido aqui na escola e como a música é valiosa para nossa formação humana. Ela nos traz disciplina, foco, sociabilidade”, afirmou em seu discurso o diretor da Emac, Adson Barbosa.

O evento faz parte das comemorações do Dia Mundial da Música, celebrado em 1º de outubro, e visa fomentar a prática musical no estado, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de experiências para músicos, estudantes e a comunidade.

Estudante Ariane Nascimento toca seu instrumento. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Nos próximos dias, a programação seguirá com oficinas, palestras, masterclasses e concertos, abrangendo temas como ritmos brasileiros, produção artística no rap e a música acreana urbana. Pela manhã as atividades são realizadas das 8h às 11h30; à tarde, das 13h30 às 17h30; e à noite, das 18h30 às 20h30. Confira aqui a programação .

O secretário administrativo e financeiro da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Reginaldo Prates, ressaltou a importância da música e do trabalho da instituição: “O trabalho desenvolvido aqui na escola, bem como as atividades desta semana, fomentam o interesse e o amor dos nossos alunos pela música”.

Entre esses alunos está Ariane Nascimento, de 14 anos, que há dois estuda violino na Emac. “Me identifiquei com o instrumento; é algo que gosto bastante e me sinto bem”, relata. A 3ª Semana da Música segue quinta-feira, 3, com atividades gratuitas e abertas ao público.

The post Emac inicia atividades da 3ª Semana da Música appeared first on Noticias do Acre .