Órgãos municipais e estaduais mantém feriado desta quarta-feira, 2, em Porto Velho

Tanto a Prefeitura de Porto Velho quanto o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça de Rondônia vão manter nesta quarta-feira o feriado de criação do Município, celebrado em 2 de outubro, retomando com as atividades administrativas normais nesta quinta-feira (3).

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Leste, Jaci-Paraná, bem como a Maternidade Municipal Mãe Esperança e as Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino, continuam com atendimento 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já as Unidades Básicas e de Saúde da Família (UBS e USF) das zonas urbana e rural não terão atendimento ao público no dia 2 de outubro. Também não estarão abertas as unidades como o Centro de Especialidades Médicas (CEM), Serviço de Assistência Especializada (SAE), Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), o Centro Integrado Materno Infantil (Cimi) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O serviço de coleta de lixo domiciliar será mantido sem alterações. Equipes da Defesa Civil Municipal estarão de plantão.