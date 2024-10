Reeducandos na Fazenda Futuro cultivam 18 mil mudas de cacau e café

Com o intuito de produzir alimentos mais saudáveis e fortalecer a reintegração social por meio do trabalho, estão sendo cultivados na Fazendo Futuro, em Porto Velho, com uso de mão de obra reeducanda, 18 mil mudas de café e cacau. A ação é uma iniciativa do governo de Rondônia, que visa garantir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, além de ofertar um meio de trabalho para internos do sistema penal do estado.

Executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com a Associação de Produtores Rurais – Boa Safra, os integrantes participam do processo do plantio, cultivo e colheita, possibilitando uma nova profissão a ser exercida no pós-cumprimento de pena.

O gerente de reinserção social, Fábio Recalde informou que, todas as mudas foram adquiridas através de doação da Associação Boa Safra e três apenados participam do projeto. Os participantes contam com a orientação de um interno multiplicador educacional, técnico em agricultura. Os internos recebem remição de um dia de pena a cada três dias trabalhados, no valor de um salário mínimo vigente, onde 25% do valor recebido retorna ao Fundo Penitenciário (Fupen), conforme a Lei de Execução Penal (Lep).

Para o desenvolvimento do projeto, foi aplicado aos internos durante o plantio das primeiras mudas, em dezembro de 2023, um curso profissionalizante em técnicas de agricultura pelo Núcleo de Capacitação pela Paz (Nucap).

Desde o plantio das mudas o projeto vem sendo supervisionado pelo chefe de Núcleo Agrícola da Sejus, José Gonçalves Júnior, que informou ainda, “as plantas demoram de dois a três anos para estarem prontas para colheita. Nosso interesse é cultivar uma área de 5 hectares, e só após isso, a Sejus, em parceria com a Boa Safra, definirá como serão comercializadas”, finalizou.

A plantação vem sendo supervisionada por um interno multiplicador, técnico em agronomia

NOVAS PERSPECTIVAS

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, essa é uma iniciativa inovadora que poderá desencadear outras ações. O trabalho que vem sendo desenvolvido mostra que a Fazenda Futuro, onde o plantio acontece, pode ser o berço de inúmeras outras atividades do mesmo segmento, sempre respeitando o espaço natural e devolvendo à sociedade itens saudáveis a preço justo. Tudo isso aproxima a população da reintegração social, na qual a Sejus investe diariamente.