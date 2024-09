Mariana Carvalho foca em propostas, mantém equilíbrio e vence debate

No primeiro debate televisivo realizado na SIC TV, na noite deste sábado (28), a candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, apresentou suas propostas, manteve o equilíbrio e saiu como a vencedora.

Ela defendeu priorizar ações para a melhoria da saúde no município, além de anunciar que vai garantir que os alunos sejam alfabetizados na primeira série do ensino fundamental, entre outras propostas.

“Vou dar uma maior prioridade à saúde. O Hospital municipal de Porto Velho será construído, com recurso já assegurado, para ampliar o atendimento. Também vamos implantar o Saúde Digital, para marcar consultas de forma remota, dando mais celeridade”, relatou a candidata, que se manteve equilibrada e focada em debater propostas para a capital seguir avançando.

Mariana Carvalho anunciou que vai implantar a Carreta da Saúde, para levar saúde a todas as áreas do município. “Vamos melhorar a estrutura das unidades, fortalecer o Programa de Saúde da Família e construir um centro multidisciplinar para atender crianças autistas e com deficiências. Também vamos descentralizar o SAMU e valorizar os servidores, que têm papel fundamental nesse processo”.

Educação

Ao debater a educação, a candidata anunciou que pretende ampliar para o máximo de escolas possíveis, a educação integral. “Mariana prefeita, terá creches para todos, a partir de um ano de idade, para que as mães possam trabalhar. Vamos alfabetizar as crianças ainda na primeira série do fundamental”.

Ela completou apontando que também precisa criar um acompanhamento de profissionais capacitados, para atender os estudantes com transtorno do espectro autista, no contraturno.

Nas considerações finais, ela disse que tem as melhores propostas e que está preparada para ser a primeira mulher prefeita de Porto Velho. “Você quem decide se quer que a cidade siga avançando. Estou preparada e pronta para ser a primeira mulher prefeita de Porto Velho, para conduzir a cidade no caminho do desenvolvimento e das oportunidades”.