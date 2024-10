TRT-14 lança campanha de arrecadação de brinquedos para crianças da zona rural de Porto Velho

Além da distribuição de brinquedos, a ação social em comemoração ao Dia das Crianças, prevê muita diversão e conscientização contra o trabalho infantil. A iniciativa é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), em conjunto com o Ministério Público do Trabalho da mesma região e o Serviço Social do Comércio de Rondônia (Sesc/RO). A união de esforços para garantir um Dia das Crianças especial será realizada no dia 10 de outubro na Escola Municipal Jerusalém da Amazônia, localizada na zona rural de Porto Velho/RO, no Km 13.

O valor sugerido para os brinquedos doados por magistrados(as) e servidores(as) do TRT-14 e MPT é de 30 reais e serão distribuídos para as 124 crianças, com idades entre 5 e 12 anos. A campanha de arrecadação voluntária ocorrerá até o dia 8 de outubro, prazo final para a entrega dos brinquedos, que deverá ser feita na recepção da sede da 14ª Região.

A programação do Dia das Crianças inclui ainda um bate-papo e distribuição de kits e livretos sobre o combate ao trabalho infantil, reforçando a importância da conscientização desde cedo. Esta atividade realizada pela Comissão Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, é direcionada a professores, alunos e alunas, com o objetivo de educar e sensibilizar sobre essa importante temática.

O Sesc Rondônia irá garantir a diversão e o lanche para a garotada. Esta iniciativa conjunta irá proporcionar um Dia das Crianças especial, repleto de alegria e aprendizado.