Fornecimento de água para Porto Velho é garantido por meio de caminhões pipa

Neste verão amazônico, a estiagem tem causado grandes desafios para o abastecimento de água em Porto Velho, e o governo de Rondônia tem desempenhado um papel essencial ao garantir que a população continue com acesso à água tratada, mesmo em meio a este período de escassez hídrica.

Para enfrentar a redução na vazão dos poços, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) tem intensificado o uso de caminhões pipa para garantir o fornecimento das famílias nos bairros mais afetados pela baixa pressão de água. O abastecimento dos veículos começa cedo, por volta das 7h30, e a distribuição segue uma programação rigorosa, muitas vezes se estendendo após às 22h, para assegurar que todos recebam o recurso em casa.

Os caminhões pipa utilizados têm capacidade para transportar 16 mil litros de água, realizando cerca de 20 viagens diárias. Com isso, a Companhia distribui quase um milhão de litros de água por dia, totalizando aproximadamente 30 milhões de litros ao longo de um mês. Em agosto, foram emitidas cerca de 300 Ordens de Serviço para garantir o abastecimento por meio desses veículos.

Segundo o diretor técnico e operacional, Lauro Fernandes, a situação tornou-se especialmente desafiadora devido aos fenômenos El Niño e La Niña, que anteciparam e intensificaram a estiagem deste ano. “Estamos enfrentando uma significativa redução na quantidade de água que conseguimos extrair dos poços. Nossa prioridade é gerir esse recurso de forma eficaz para minimizar o impacto na vida das pessoas”, explicou.

O diretor técnico e operacional, destacou ainda que, a prioridade no abastecimento com caminhões pipa é atender escolas, postos de saúde, hospitais e órgãos públicos, assegurando que esses serviços essenciais nunca fiquem sem água.

SITUAÇÃO DOS POÇOS

Zona Sul

O Sistema Cohab, que abastece os bairros Cohab I, II e III, Floresta, Loteamento Cohab e parte do Eldorado, opera com oito poços que atualmente registram uma redução de até 50% na vazão. A distribuição de água é alternada entre as áreas altas e baixas da região. Nos Residenciais Ypê, Araguaia e Moradas do Sul, o abastecimento, realizado por dois poços, será ajustado para dias alternados, com suporte adicional de caminhões pipa para completar as cisternas. Já os moradores dos bairros Chagas Neto I e II, Colina Park e parte do Nova Floresta, dependem de um poço com vazão reduzida, o que permite pressurização da rede apenas durante a noite.

Caminhões-pipa têm capacidade de 16 mil litros e fazem cerca de 20 viagens por dia, em Porto Velho

No Residencial Morar Melhor, dos 16 poços existentes, oito estão inoperantes e os demais operam com baixa vazão. A Companhia oferece suporte contínuo com caminhões pipa para assegurar o abastecimento. “Estamos enfrentando um desafio sem precedentes, e é muito importante que todos compreendam a seriedade do momento. A equipe está empenhada em atender as necessidades emergenciais e ajustar a distribuição de água conforme as condições dos poços”, salientou José da Silva Nogueira, chefe da Divisão Zona Sul.

Zona Leste

Na zona Leste, o sistema de abastecimento opera 24 horas, embora também enfrente desafios. Nos bairros Ulisses Guimarães, Marcos Freire, Conjunto Jamary e Três Marias, cada um é atendido por três poços tubulares profundos. O Sistema Pantanal, com 11 poços em operação, abastece os bairros Teixeirão, Esperança da Comunidade, Conjunto Buritis, Escola de Polícia, Pantanal, Conjunto Aquárius, Nova Esperança, Aponiã, Igarapé e parte do Cuniã. Atualmente, não há problemas de vazão nos poços, e o fornecimento de água ocorre duas vezes ao dia em horários alternados, com um intervalo de cinco horas. A previsão é que mais três poços devam ser ativados nos próximos dias. Com a interligação desses poços, o intervalo de abastecimento diminui para três horas.

No entanto, o abastecimento é frequentemente prejudicado por furtos de fios e quedas de energia, que retardam o tempo necessário para que os reservatórios atinjam o volume ideal para distribuição. Nessas situações, as áreas mais afetadas são atendidas por caminhões pipa, garantindo que todas as famílias tenham acesso à água.

No Bairro Ronaldo Aragão, Residencial Cidade de Todos, conjuntos Habitar Brasil e Ouro Preto, cada localidade conta com um poço para o abastecimento de água. Recentemente, um novo poço foi ativado no Bairro Três Marias, e a interligação ao sistema de distribuição está programada para ocorrer ainda esta semana. Já os moradores do Bairros Cuniã, Residenciais Porto Belo e Sevilha são atendidos por dois poços que estão operando normalmente.

O Conjunto Guajará conta com um poço, enquanto o Residencial Cristal da Calama tem cinco poços. No entanto, no Cristal da Calama, os poços secaram devido à crise hídrica. A Caerd já está agindo para resolver a situação, realizando a limpeza e perfuração de três novos poços. Enquanto isso, o abastecimento de água está sendo garantido por meio dos caminhões pipa.

As famílias do Residencial Orgulho do Madeira são abastecidas por sete poços tubulares profundos operando na totalidade. Vazamentos internos e desperdício tem ocasionado o desabastecimento. No Bairro Novo, o sistema de distribuição conta com quatro poços para atender a comunidade. No Residencial Margarida, que enfrentou problemas de abastecimento, a situação foi normalizada após a interligação com o sistema do Sevilha, restabelecendo o fornecimento de água.

FORNECIMENTO DE ÁGUA

A Coordenadoria Estratégica de Operações Norte (Ceon) está acompanhando de perto o nível do Rio Madeira, que, de acordo com estudos, está no ponto mais baixo dos últimos 50 anos. Também monitora o nível do lençol freático dos poços que abastecem as Zonas Sul e Leste de Porto Velho, para ajustar o fornecimento de água e garantir o atendimento às famílias.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

As famílias que enfrentam dificuldades no abastecimento de água podem solicitar o serviço de caminhões pipa pelo número de telefone (69) 99962-9192. Para garantir um atendimento eficiente, é recomendável fazer o pedido com antecedência. A assistência é destinada aos clientes da Caerd.

A Ceon organizou um esquema de abastecimento por caminhões pipa para garantir água às famílias. Durante o dia, dois caminhões atendem a Zona Leste, dois no Centro da cidade e um na Zona Sul. Já no período da noite, o Residencial Morar Melhor recebe suporte de dois carros pipa para atender as necessidades dos moradores.