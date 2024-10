Feiras promovidas pelo governo de Rondônia impulsionam lucratividade das agroindústrias familiares

As feiras da agricultura familiar organizadas pelo governo de Rondônia têm se consolidado como uma estratégia eficiente para dar visibilidade e viabilidade econômica às agroindústrias do estado. Encerrada na sexta-feira (27), a Feira da Agricultura Familiar, realizada no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, contou com expositores que trouxeram uma variedade de produtos como embutidos, mel, doces, hortifrúti e artesanatos. As feiras, que ocorrem periodicamente, oferecem aos produtores familiares a oportunidade de expandir o mercado e aumentar a lucratividade.

A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), responsável pela organização das feiras por meio da Coordenação da Agricultura Familiar, garante suporte logístico e transporte para os agricultores participarem dos eventos. Com o incentivo do governo, os produtores conseguem levar suas mercadorias a novos consumidores, ampliando a comercialização dos produtos e fortalecendo a economia local.

Agroindústria de salames recebeu recentemente uma encomenda de 300 unidades

FORTALECIMENTO DO SETOR

Entre os expositores, José Maria, dono de uma agroindústria de salames em Vilhena, falou sobre a importância de participar desses eventos. “Participar das feiras me permite não só vender meus produtos, mas também ter novos contatos. Recentemente, um cliente de outro município me encomendou 300 salames, e acredito que ele me conheceu em uma dessas feiras”, destacou.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, enfatizou o papel estratégico das feiras no fomento à agricultura familiar. “O governo de Rondônia continuará estimulando e promovendo as iniciativas, garantindo que os pequenos produtores tenham a estrutura necessária para crescer e fortalecer o setor.”