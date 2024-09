Mariana Carvalho lidera pesquisa do Futura Inteligência, com 50,7% das intenções de voto

A candidata a prefeita Mariana Carvalho aparece em primeiro lugar em mais uma pesquisa. Desta vez, a liderança é no levantamento da Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades e os números foram divulgados neste sábado (28). Mariana Carvalho anotou 50,7% das intenções de voto, na estimulada, com a possibilidade de vitória já no primeiro turno.

O candidato do Podemos, Leo Moraes, foi citado por 16,5% dos eleitores consultados, se consolidando na segunda posição. A candidata do MDB, Euma Tourinho, foi citada por 13,6% dos eleitores.

Em quarto lugar, Célio Lopes (PDT) pontuou com 5,8% e Dr. Benedito Alves (Solidariedade) teve 2,6%. Samuel Costa (REDE), com 2,2% e Ricardo Frota (NOVO) com 0,8%, fecham a lista dos candidatos. Os eleitores que disseram que irão votar em branco ou nulo somam 3%, já os indecisos totalizaram 4,9%.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança em 95%. A pesquisa foi registrada no TSE como RO-03409/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 25 e 26 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador).

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando não é apresentado nenhum nome de candidato, Mariana Carvalho foi citada como a candidata para 45,4% dos eleitores. Restando oito dias para as eleições, 17,5% dos entrevistados disseram que estão indecisos.

Na espontânea, Léo Moraes anotou 12,5%, Euma Tourinho 10,8%, Célio Lopes 4,9%, Dr. Benedito Alves 2,8%, Samuel Costa 1,8% e Ricardo Frota 0,7%. Votos em branco e nulo somam 3,3%.

Segundo turno

O Futura Inteligência fez três simulações de segundo turno, apontando que Mariana Carvalho vence Leo Moraes e Euma Tourinho. Leo bate Tourinho na simulação de segundo turno.

Mariana x Leo

Mariana Carvalho: 57,4%

Léo: 33,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%

NS/NR/Indeciso: 1,9%

Mariana x Juíza Euma

Mariana Carvalho: 62%

Juíza Euma Tourinho: 29,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,5%

NS/NR/Indeciso: 1,6%

Léo x Juíza Euma

Léo: 51,6%

Juíza Euma Tourinho: 32,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,9%

NS/NR/Indeciso: 3,9%