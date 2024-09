Castanha, grãos, biscoitos, palmito, farinha, café e ração animal estão entre os destaques do Acre na Expoalimentaria em Lima

No estande montado pelo governo do Estado do Acre no Pavilhão Brasil, os visitantes da Expoalimentaria puderam conhecer o sabor dos biscoitos, refrigerantes, café produzidos no estado, e saber mais sobre o que o Acre produz. Entre os itens mais procurados na feira que ocorreu em Lima, Peru, de 25 a 27 de setembro, estão os grãos e a ração animal.

Para João Paulo Martins, diretor da Indústria Nutrak, especializada em alimentos para animais, a participação na feira viabiliza sempre bons negócios: “Para essa feira, inclusive, foram muitos networks acontecidos, principalmente na questão da área supermercadista. Tivemos contato com o pessoal da Plaza Velha, conseguimos o contato do comprador para começarmos a exportar ração para pets, alimento para pets, tanto para gato como para cachorro. Toda vez que a gente vem para a feira, consegue fazer negócio, consegue demonstrar muita força que o Acre tem”.

Ração animal produzida do Acre está entre os destaques dos produtos acreanos exibidos na feira que ocorre em Lima, no Peru. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Atualmente, grande parte da produção da Nutrak é voltada ao mercado interno, mas com potencial para o comércio exterior. A empresa trabalha para conquistar consumidores no Peru e em outros países como a Bolívia, Colômbia, Equador.

No estande do Acre, no Pavilhão Brasil, expositores e equipes de governo apresentam produtos acreanos aos visitantes da Expoalimentaria 2024. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

O titular da secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, destaca que a proposta do estande de promoção de negócios do estado do Acre é dar a oportunidade para que todo o setor empresarial possa expor os seus produtos.

“Esse ano já trabalhamos na feira Expo Amazônica, lá em Porto Maldonado, e está tendo agora a Expoalimentaria, em Lima. Essa é a proposta do governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia e da Agência e Negócios do Estado, de dar essa oportunidade. Independente do empresário conseguir participar do evento, o produto dele está sendo promovido e divulgado nesses importantes eventos de negócios”, conta.

Governo do Acre, por meio da Seict, Anac e instituições parcerias unem forças para divulgar produtos acreanos no exterior. Foto: Willamis França/Aleac

A Expoalimentaria é uma feira internacional com foco no setor de alimentos que conta com a participação de representantes de mais de 100 países, além dos próprios empresários peruanos.

“É sempre uma grande oportunidade, e, com certeza, tem dado muitos frutos esse projeto de levar os estandes de promoção. Desde o ano passado o governo do Estado vem apoiando o setor empresarial, e tem dado certo. Vários negócios estão acontecendo decorrente dessas feiras”, enfatizou Mesquita.

Equipe de governo e parceiros em missão comercial em Lima, em setembro de 2023. Foto: Estalin Coquin/Federacre

Segundo a presidente da Agência de Negócios do Acre, Waleska Bezerra, o governo do Estado tem se esforçado para apoiar iniciativas que fortaleçam a economia.

“A participação das empresas na edição anterior rendeu resultados bem positivos. Este ano, a ideia é continuar apoiando as empresas locais, estimular a exportação, superar sempre a expectativa”, frisou.

