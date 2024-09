Acre integra discussões sobre administração tributária, financeira e contábil na Semana Fazendária, no Rio de Janeiro

A ampliação de discussões técnicas da administração tributária, financeira e contábil dos estados tem sido o centro dos debates na Semana Fazendária, que ocorre no Rio de Janeiro (RJ). O evento se estende até a quinta-feira, 3, e reúne mais de 700 representantes das secretarias de Fazenda de todo o país desde a segunda-feira, 23.

A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz/AC), por meio da Secretaria Adjunta do Tesouro, Diretoria de Contabilidade-Geral do Estado e Departamento de Administração e Finanças, participa do encontro, que aborda desde questões referentes à gestão financeira até o desenvolvimento do corpo técnico das instituições fazendárias.

Parte da equipe técnica da Sefaz do Acre representada na Semana Fazendária. Foto: cedida

A programação inclui reuniões do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), bem como de seus grupos de trabalho (GTs) nas áreas de Contabilidade, Tesouraria, Dívida Pública, Reforma Tributária, Sustentabilidade Fiscal, Previdência e Regularidade Fiscal. Também contou com agenda da Comissão de Gestão Fazendária em TI (Cogef TI), que aborda soluções em Tecnologia da Informação e Transformação Digital.

Programação contou com reunião de grupos de trabalho nas áreas de Contabilidade, Tesouraria, Dívida Pública, Reforma Tributária, Sustentabilidade Fiscal, Previdência e Regularidade Fiscal. Foto: Sefaz/RJ

O 76º Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat), que discute a regulamentação da reforma tributária e o modelo operacional do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), também integra a programação.

Um diferencial da Semana Fazendária 2024, que está em sua segunda edição, é a estreia do GT66, que discute temas relacionados à educação fiscal.

Evento teve estreia de um grupo de trabalho que discute temas relacionados à educação fiscal.

“Nossa participação em interação com outros estados reforça o compromisso do governo do Acre, por intermédio da Sefaz, em buscar soluções inovadoras para a gestão fiscal e para o aprimoramento de práticas tributárias e financeiro-orçamentárias em nosso estado”, disse o secretário adjunto do Tesouro, Elson Chaves.

