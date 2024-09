Formatura de agentes mirins é realizada pelo Detran-RO no encerramento da Semana do Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, com a formatura de 60 alunos do Projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito. O evento aconteceu na quarta-feira (25), na EEEF Santa Marcelina, em Porto Velho.

O projeto, voltado para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, tem como objetivo educar crianças e adolescentes sobre as regras de trânsito e importância de um comportamento seguro nas vias. Os alunos do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II-1) foram os primeiros a participar do programa piloto, executado pela Escola Pública de Trânsito (EPTran).

A estudante, Nicole de Araújo Fernandes, compartilhou sua experiência como agente mirim, enfatizando a importância de conhecer as regras de trânsito para garantir a segurança de todos. A mãe da aluna, Jarlene de Araújo, ressaltou o impacto do projeto na família e incentivou outros pais a inscreverem seus filhos.

TRÂNSITO MAIS SEGURO

Durante o evento, o promotor de Justiça, Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues, realizou uma palestra abordando o tema “O júri de matadores do trânsito: dolo eventual e suas qualificadoras”. A temática alertou para as consequências legais de atitudes irresponsáveis no trânsito, como dirigir embriagado ou em alta velocidade.

Certificação dos alunos como Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito

AÇÕES EDUCATIVAS

O diretor da EPTran, Welton Roney, destacou que as ações educativas “Vai de boa”, “Álcool X Direção”, e ainda, as ações lúdico-pedagógicas que ocorrem nas escolas continuam acontecendo em todo o estado, com foco na mudança de comportamento de condutores, a fim de cumprir o que está estabelecido no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). “O objetivo não é apenas reduzir os sinistros no trânsito, mas zerar o número de mortos, porque todas as vidas são importantes”, ressaltou.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helbert Aldimas, reforçou o trabalho do órgão para promover a educação de trânsito e construir um ambiente mais seguro, de paz nas vias, reforçando a missão do Detran-RO em proteger e salvar vidas.