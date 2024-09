Bolsonaro mobiliza Porto Velho em apoio histórico à candidatura de Mariana Carvalho

Na noite desta quinta-feira, 26, Porto Velho vivenciou um dos momentos mais marcantes da campanha eleitoral de 2024. A nova Avenida Santos Dumont foi o palco de um grande ato público, reunindo mais de 20 mil pessoas para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio à capital de Rondônia reafirmar seu total apoio à candidatura de Mariana Carvalho à prefeitura.

O evento, considerado um divisor de águas para a campanha, simbolizou a união das principais forças políticas da direita, consolidando Mariana como a candidata favorita nas eleições de outubro. Além de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Marcos Rogério, o prefeito Hildon Chaves, o deputado federal Maurício Carvalho, a deputada Cristiane Lopes e outras lideranças políticas locais estiveram presentes, reforçando o peso dessa aliança.

Um dos primeiros a discursar, o deputado federal Maurício Carvalho deu as boas-vindas ao ex-presidente. "É com muita alegria que damos boas-vindas ao nosso presidente Jair Bolsonaro, aqui em Porto Velho, nossa casa, que também é sua casa. Esta é uma cidade de pessoas que acreditam nos valores que defendemos e, mais do que isso, de gente trabalhadora, honesta e determinada. É uma honra tê-lo aqui, reafirmando seu apoio à minha irmã, Mariana Carvalho, que está pronta para ser a nossa primeira prefeita. Nossa cidade precisa continuar no rumo certo, e com o apoio de todos vocês, ela vai liderar Porto Velho com força, coragem e compromisso", acentuou.

Bolsonaro, em seu discurso, reafirmou a confiança em Mariana, destacando sua capacidade de dar continuidade ao desenvolvimento de Porto Velho. Ele relembrou o tempo em que ambos trabalharam juntos no Congresso e enfatizou o impacto positivo que as emendas parlamentares de Mariana trouxeram para a cidade. "Ela tem a competência e a determinação que esta cidade precisa. O desafio é grande, mas Mariana está pronta para administrar e levar Porto Velho ao futuro que merece. A vocês deixo a minha gratidão. Dia 6 de outubro, aqui em Porto Velho, eu sou 44, eu sou Mariana Carvalho", declarou o ex-presidente, sendo aplaudido pela multidão que ocupava a avenida.

Mariana, emocionada, agradeceu pelo apoio e destacou o papel fundamental de Bolsonaro em sua trajetória política. "Que noite abençoada! A presença do nosso eterno presidente aqui é uma honra. Bolsonaro sempre foi um parceiro de Porto Velho, e graças às suas ações conseguimos viabilizar emendas para projetos importantes, como a nova rodoviária e o tão esperado hospital municipal. Porto Velho precisa de continuidade, de responsabilidade, e é isso que vamos garantir. Com a força deste time e com a confiança de todos os porto-velhenses, vamos transformar nossa cidade", assegurou.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também entusiasmou o público ao falar sobre o papel das mulheres na política, convidando todas as mulheres a se unirem à candidatura de Mariana. "Essa mulher corajosa que vocês têm aqui merece o apoio de todos. Porto Velho terá sua primeira prefeita, e Mariana Carvalho é quem vai mostrar a força e a competência das mulheres nessa missão", pontuou.

O prefeito Hildon Chaves, que se despedirá do cargo com uma alta popularidade, aproveitou para elogiar a capacidade de gestão de Mariana. "Porto Velho precisa de alguém que tenha compromisso com a cidade, e não há pessoa mais preparada para isso do que Mariana", afirmou.

Esse grande ato político marcou uma virada na campanha de Mariana Carvalho, que agora entra na reta final com o respaldo de grandes lideranças e o apoio de Bolsonaro, uma figura de forte influência no estado. A expectativa é de que essa mobilização seja decisiva na definição das urnas.