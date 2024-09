Manutenção em 28 km no Travessão Ribeirinho no Vale do Jamari é efetuada pelo governo de Rondônia

O Travessão Ribeirinho, é um eixo de ligação entre municípios da região do Vale do Jamari, está passando por um processo de manutenção para garantir a segurança e o conforto dos motoristas. As obras, que começaram na última semana, estão aceleradas em 28 quilômetros, saindo do município de Campo Novo até o distrito de Vila União.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), destacou a importância de manter as rodovias não pavimentadas em constante fiscalização e manutenção. “Este ano nossas equipes estão realizando, pela segunda vez, a manutenção no Travessão Ribeirinho, procuramos manter a via trafegável em todos os períodos, logo iniciam as chuvas e queremos garantir que as pessoas da região trafeguem sem transtornos, o transporte não seja interrompido, pois sabemos o quanto os usuários precisam de estradas seguras”, salientou.

Os 28 quilômetros estão recebendo manutenção completa, como patrolamento, encascalhamento, escavação para implantação de bueiros, limpeza e corte de morro. Segundo o responsável pela obra, Leandro Risso, em cada ponto da estrada tem equipe trabalhando. “Estamos empenhados, agilizando as obras, no trecho tem a ponte no rio São Vicente, foi feita no início do ano, mesmo assim, verificamos com frequência; a ponte está segura, e com a conclusão da manutenção, os usuários não iriam ter nenhum transtorno na rodovia”, evidenciou.

De acordo com o morador, Artur Martins, sobre o trajeto, “passo por aqui todos os dias, moro no distrito de Vila União, não vejo nada de ruim na estrada que atrapalhe a gente de ir e vir, o pessoal do DER está sempre mantendo o Travessão Ribeirinho, a ponte é boa não tenho nada para reclamar”, afirmou.