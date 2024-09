Governo de São Paulo marca presença na Apas Experience no Vale do Paraíba

O Governo de São Paulo marcou presença na abertura da Apas Experience, realizada em São José dos Campos. O evento do Vale do Paraíba, promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), visa conectar a indústria e o varejo de alimentos e bebidas, fomentando o desenvolvimento de negócios no setor supermercadista e reunindo os principais players da região do Vale do Paraíba.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, destacou o compromisso do governo Tarcísio de Freitas em fortalecer o ambiente de negócios no estado. Ele mencionou que São Paulo tem atingido recordes na abertura de empresas e na geração de empregos, alcançando os melhores índices dos últimos 20 anos. “O setor supermercadista é um importante motor da nossa economia, empregando cerca de 700 mil pessoas em todo o estado”, afirmou Ramuth.

Segundo o vice-governador, o setor supermercadista apresentou um crescimento expressivo de 10% no ano passado, movimentando aproximadamente R$ 300 bilhões. Esse valor corresponde a 9,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de São Paulo. “Esse avanço é reflexo das reformas e ajustes econômicos que implementamos, voltados a impulsionar o desenvolvimento do estado”, acrescentou.

Além de reforçar a importância do setor, Ramuth falou sobre os investimentos em infraestrutura que o governo está realizando, que vai também otimizar a logística e o escoamento de produtos, beneficiando diretamente o setor de alimentos e bebidas. “Nosso Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) reúne oportunidades superiores a R$ 494 bilhões para projetos em quatro eixos estruturais: água e energia, mobilidade, rodovias e social”, comentou.

O vice-governador também mencionou o incentivo à produção industrial, à logística e ao agronegócio. Em 20 meses, o Governo de São Paulo liberou R$ 1,6 bilhão em crédito para empreendedores da cidade e do campo, e já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras e melhorias no campo. “Aportamos R$ 500 milhões para o Fiagro e R$ 300 milhões para seguro rural, maquinário e linhas de crédito”, disse, concluindo que o segmento supermercadista movimenta o agronegócio, a indústria, o comércio e os serviços.

Carlos Correa, diretor-geral da Apas, também destacou a importância do evento para os empresários locais, especialmente os de menor porte. “A Apas Experience proporciona um ambiente em que pequenos e médios empresários têm a oportunidade de se conectar com o setor supermercadista, compartilhar tendências e fechar negócios, algo que nem sempre é possível nos grandes eventos”, comentou Correa. A iniciativa, segundo ele, reflete o compromisso da Apas em valorizar o supermercadista em todas as regiões do estado.