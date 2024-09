Cremero anuncia mudança de data do Debate com candidatos à Prefeitura de Porto Velho

Conforme orientação do Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia e do Secretário de Segurança Pública do estado, o Debate Eleitoral do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), que estava agendado para o dia 26 de setembro de 2024, foi remarcado para o dia 2 de outubro de 2024, às 19 horas. A decisão se deu em virtude da previsão de grande concentração de pessoas na Avenida Santos Dumont na mesma data, o que poderia comprometer a segurança do evento.

O presidente do Cremero, Dr. Lucas Levi G. Sobral, ressaltou a importância da segurança e do bom andamento dos atendimentos na região. O debate, que será realizado no auditório do Cremero, contará com a participação de candidatos e tem como objetivo promover a discussão sobre temas relevantes para a área da saúde.

A nova data promete reunir profissionais da medicina e a comunidade em um espaço de diálogo construtivo. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através dos sites do Cremero e da Rádio Rondônia FM 93,3.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Prezados(as) Senhores(as) Diretores(as), boa tarde!

Conforme orientação do Comando Geral da PM/RO, solicitando a mudança do debate eleitoral do Cremero agendado para o dia 26/09/2024 às 19 horas, tendo em vista que não conseguirão atender à solicitação do Conselho Regional de Medicina de Rondônia para apoio na segurança do debate, devido a previsão de grande concentração de pessoas na avenida Santos Dumont, no mesmo dia, podendo comprometer os demais atendimentos que precisam ser evitados com a ostensividade da Polícia Militar, e conforme também orientação do Secretário de Segurança Pública de Rondônia informando também ser um risco para o evento do Cremero, por esse motivo, fica remarcado o Debate eleitoral do Cremero e Rádio Rondônia FM 93,3 para o dia 02/10/2024 (quarta-feira) às 19 horas no auditório do Conselho Regional de Medicina de Rondônia.

Dr. Lucas Levi G. Sobral



Presidente do Cremero