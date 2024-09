Juíza Euma Tourinho é condenada por criar fake news contra Mariana Carvalho

A candidata Euma Tourinho (MDB) foi condenada pela Justiça Eleitoral após disseminar informações falsas e propaganda criminosa via Instagram, WhatsApp e Televisão contra a candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil). A decisão judicial determina a remoção imediata de um vídeo criado e impulsionado por Euma sobre um avião, conteúdo enganoso que visava atacar a reputação de Mariana.

Segundo a decisão, as publicações continham acusações sem fundamento, com o objetivo de manchar a imagem de Mariana Carvalho às vésperas da eleição. Além da remoção das postagens, Euma pode enfrentar multas diárias de R$ 10.000,00 caso insista em disseminar conteúdo semelhante. A Justiça Eleitoral destacou a urgência da medida para garantir um processo eleitoral justo e sem o uso de fake news.

Ainda de acordo com a sentença, as informações falsas promovidas por Euma Tourinho não apresentavam qualquer comprovação e foram classificadas como "propaganda criminosa". A decisão judicial reconheceu o caráter difamatório das postagens e enfatizou que não possuíam relevância político-eleitoral, sendo distorções da verdade com o intuito de atacar a honra de Mariana. O parecer também destacou que as publicações foram impulsionadas nas redes sociais de Euma, ampliando o alcance das alegações falsas e causando danos à imagem de Mariana Carvalho​.

É importante salientar que Euma Tourinho, que já vestiu a toga de juíza eleitoral, esteja agora no centro de um escândalo de propaganda criminosa. Como ex-juíza, esperava-se que fosse a primeira a zelar pela integridade do processo eleitoral. No entanto, em uma demonstração alarmante de desrespeito, ela não só ignorou as regras eleitorais como partiu para ataques pessoais sem qualquer fundamento.

CONFIRA A DECISÃO