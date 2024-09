Espaço Coworking da Biblioteca Central da UNIR é revitalizado

Com o intuito de trazer mais comodidade para a comunidade acadêmica e propiciar locais colaborativos e equipados para atividades diversas, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) revitalizou o Espaço Coworking (antigo espaço multiuso), que está disponível mediante agendamento na Biblioteca Central (BC) do campus de Porto Velho.

Localizado no piso superior da BC, o Espaço Coworking tem capacidade para acomodar até nove pessoas sentadas e está equipado com mesa, cadeiras, poltronas, tela projetora, projetor (datashow) e microcomputador.

O local é destinado à realização de reuniões, treinamentos, orientações e demais atividades de cunho científico ou de prestação de serviço à sociedade, com preferência no agendamento para atividades promovidas pela UNIR, sendo vedado o uso do local para ministrar aulas regulares.

“O Espaço Coworking proporciona aos usuários a oportunidade de trabalhar em grupo, realizar apresentações, acessar recursos tecnológicos e encontrar um ambiente tranquilo para estudar. Essa iniciativa representa um passo importante na consolidação da Biblioteca como um centro de conhecimento dinâmico e acessível, promovendo a colaboração, a inovação e o desenvolvimento intelectual de sua comunidade”, afirma a diretora da BC, Eliane Gemaque.

Horário de funcionamento e reserva de espaço

O funcionamento do espaço é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 20h30, obedecendo o funcionamento da Biblioteca. Para utilizar o espaço, o responsável pela atividade deverá solicitar o agendamento via formulário de solicitação para reserva do Espaço Coworking . Depois disso, deverá aguardar a confirmação por e-mail, aceitar os termos e cumprir as normas estabelecidas.

Antes de solicitar a reserva é possível verificar a disponibilidade de dias e horários na agenda do Espaço Coworking (acesse aqui) , assim como as principais normas de utilização do espaço, que também estão disponíveis no mesmo endereço.

Principais normas de utilização a seguir