Mariana Carvalho anuncia compromisso de interligar as Estradas do Belmont e da Penal, para desafogar o tráfego

Para preparar Porto Velho para o futuro, a candidata a prefeita, Mariana Carvalho tem defendido uma série de ações voltadas à infraestrutura, para modernizar e aprimorar a mobilidade urbana da cidade, que está em franca expansão.

Um dos pilares é a construção de anéis viários para retirar da área urbana o tráfego pesado de carretas. Um desses anéis é o Contorno Sul, que prevê a interligação da RO-005, a Estrada da Penal, com a Estrada do Belmont, no bairro Nacional, com extensão aproximada de dez quilômetros.

“Temos esse compromisso com a melhoria da mobilidade urbana da capital. E a retirada do tráfego pesado que atravessa a área urbana é decisiva para cumprir essa meta. Já há estudos e vamos dar prioridade nessa discussão, para termos um projeto pronto e buscarmos os recursos necessários à execução dessa importante obra”, explicou Mariana.

No Plano Diretor de Porto Velho está contida a necessidade desse anel viário, como Política Urbana e Territorial do Município. A ideia é implantar um sistema viário efetivamente perimetral, interligado à malha urbana apenas por vias estruturais e, portanto, sem conexões com vias locais, coletoras ou arteriais, de forma a conter a possibilidade de espraiamento urbano e favorecer o deslocamento de cargas.

A meta é interligar as Estradas do Belmont e da Penal, permitindo que os caminhões que transportam petróleo e precisam chegar aos pontos de carregamento, ao longo do Belmont, possam utilizar esse percurso, acessando pelo Arco Norte.