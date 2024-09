Curso de Redação Oficial é ministrado para servidores da administração pública, na Escola de Governo

Com o intuito de ensinar as normas e técnicas necessárias para elaborar documentos formais, utilizados no setor público, para ser compreendido o que é redação oficial, funcionalidade, espaço de circulação e objetivos, o governo de Rondônia desenvolveu nos dias 24 e 25 de setembro, o curso de Redação Oficial, no auditório da Escola de Governo, no Palácio Rio Madeira (PRM).

O curso é uma iniciativa da Escola de Governo, anexa nas dependências da Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog), e conta com a ministração da mestra em Estudos Literários, Lucimar Pereira, que na oportunidade, aplica aos servidores dos órgãos do estado; exercícios voltados às regras de Redação Oficial. Metodologias que fazem os servidores reconhecerem todo o processo quanto à estrutura composicional dos gêneros textuais, que compõem este estilo de escrita, bem como comunicar-se com clareza e objetividade dentro da administração pública. O objetivo do encontro é viabilizar formas mais adequadas e atualizadas, a fim de utilizar o gênero textual de acordo com sua estrutura e funcionalidade na compreensão textual e também, gramatical da redação instituída exclusivamente para órgãos do governo de Rondônia. Para finalizar, houve discussão dos textos apresentados, entre os participantes, e assim, desenvolver trabalho em equipe, com aprimoramento do senso crítico.

MELHORAMENTO NA COMUNICAÇÃO

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio enfatiza que, no setor público, a redação oficial não é apenas uma habilidade desejável, mas uma necessidade prática e legal no que tange às redações institucionalizadas. “O curso capacita servidores a se comunicarem de forma eficiente, seguindo as normas e princípios que regem a administração pública, além de aumentar a qualidade dos serviços prestados e garantir a transparência e responsabilidade, na gestão pública”, evidenciou.

Conforme conteúdo programático, foram debatidos os temas: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/Conteudo-Programatico-do-Curso-de-Redacao-Oficial.pdf