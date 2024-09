Fundação Elias Mansour entrega Igreja Nossa Senhora do Rosário revitalizada

As comunidades do Quixadá e adjacências comemoraram a reabertura da igreja Nossa Senhora do Rosário no último domingo, 22, com a presença do presidente da Fundação e Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara. A FEM foi responsável pelas obras de revitalização da igreja, que é a segunda mais antiga de Rio Branco e foi tombada como patrimônio histórico.

O cearense Adauto Carneiro de Lima, seringalista, construiu a igreja em 1937 para a realização da primeira missa dos irmãos ordenados padres, em 1938, onde era a sede do antigo seringal Boa Água. Desde então, o espaço reúne fiéis para a celebração de missas, batismos, casamentos e demais eventos da igreja católica.

Comunidade do Quixadá comemora a revitalização da igreja Nossa Senhora do Rosário. Foto: Márcio Garcia/FEM

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradeceu o apoio do governo do Estado e também da Diocese de Rio Branco, que participou ativamente junto ao Ministério Público do Acre e à Procuradoria-Geral do Estado para a concretização das obras de revitalização.

“Estamos muito felizes em entregar o espaço de adoração ao Senhor para a comunidade com o calçamento do acesso e rampa. Tenho a certeza de que a comunidade vai cuidar com zelo desse local”, disse Kinpara.

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradeceu apoio do governo do Estado e empenho da equipe da FEM para a realização de obra. Foto: Alex Machado/FEM

Uma das preocupações da equipe de engenheiros e arquitetos da FEM foi a de preservar as características originais da edificação, e uma das dificuldades foi o fornecimento de madeira para a obra, por causa das medidas específicas que já estão em desuso.

“Procuramos manter a identidade da igreja original, com todo o respeito às suas características arquitetônicas e valorizamos a comunidade usando a força de trabalho local”, explica o engenheiro Ari Silveira.

Raimundo Alves da Silva trabalhou nas obras de revitalização e ficou feliz com o resultado final. Foto: Alex Machado/FEM

Raimundo Alves da Silva, 57 anos, atuou nas frentes de obras da revitalização e ficou muito satisfeito com o resultado. “Nós moramos aqui e sabemos a importância dessa igreja para a comunidade. Por isso, agradecemos ao governo por esse cuidado com a gente”.

Uma das moradoras mais antigas do local, a professora aposentada Raimunda de Nazaré da Silva, 76 anos, foi batizada, casou e batizou os quatro filhos na igreja de Nossa Senhora do Rosário e ficou emocionada com a recuperação do espaço.

Raimunda de Nazaré da Silva destaca a importância da valorização do patrimônio histórico para a comunidade. Foto: Alex Machado/FEM

“Não é a primeira vez que a igreja é revitalizada, mas é sempre uma grande alegria ver que estão cuidando dela com tanto carinho. Precisamos preservar nossa história para fortalecer a identidade desta comunidade”, destacou.

Fábio Fabrício Silva, ministro da palavra, conduziu a missa na igreja Nossa Senhora do Rosário. Foto: Alex Machado/FEM

O ministro da palavra Fábio Fabrício Silva, que conduziu a missa de reabertura da igreja, explicou que o padre Arcanjo Pereira, que é o responsável pelas celebrações, retornará em breve para aquela prelazia.

