Prefeitura reforça canais de atendimento para denúncias de queimadas

Com o intuito de alertar à população, a Prefeitura de Porto Velho reforça que em caso de queimadas, as pessoas das comunidades podem colaborar com os órgãos responsáveis, entre eles, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), denunciando os infratores. Fazer queimadas é crime ambiental passível de multa e detenção, sem esquecer os danos que a fumaça pode causar à saúde humana.

Existem canais de atendimento e denúncias com orientações sobre os órgãos que podem ser acionados. Em caso de queimadas, é possível denunciar a ação de várias formas, dependendo do local e da situação. Em caso de queimadas ou incêndios, a população deve ligar para 193 do Corpo de Bombeiros.

Para denunciar as queimadas, entre em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) pelo WhatsApp no número (69) 98423-4092. É possível enviar fotos e vídeos com informações de onde estão ocorrendo as queimadas.

-Queimadas rurais em Rondônia: Entre em contato com a Sedam pelo telefone (69) 3212-9648, e-mail [email protected] ou pela plataforma Fala.BR.

-Queimadas no Brasil: Entre em contato com o Ibama pela Linha Verde (0800 618080), na sede em Brasília ou na Superintendência do Estado.

Dados do Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que somente em agosto - o pior mês em todo o ano de 2024 -, foram registrados mais de 3.400 focos de queimadas. Além das altas temperaturas e a fumaça, Rondônia enfrenta uma das piores secas dos últimos anos.